Le richieste dei cittadini di Bergamo e i 4 candidati sindaco: confronto pubblico con Bgnews

A poco più di due settimane dall’appuntamento delle urne, i quattro candidati sindaco alla città di Bergamo si stanno giocando le ultime carte a disposizione per convincere quella fetta di elettorato che ancora non ha scelto su quale nome e simbolo apporrà la propria “X”.

E se è vero, come si dice, che siano gli ultimi giorni a giocare un ruolo decisivo su questo tipo di scelta, per l’uscente Giorgio Gori e per i suoi sfidanti Nicholas Anesa, Francesco Macario e Giacomo Stucchi una grande opportunità sarà rappresentata dal confronto pubblico organizzato da Bergamonews per martedì 14 maggio all’auditorium di Piazza della Libertà a Bergamo, con inizio alle 17.30.

Sarà uno degli ultimi dibattiti e per questo assume ancora maggiore rilievo: i quattro candidati saranno chiamati a rispondere su alcuni dei temi più caldi del momento.

A fare da filo conduttore un’indagine effettuata da MPS Evolving Research nel periodo che va dal 2 al 7 maggio tra i cittadini bergamaschi, ai quali sono stati chiesti desideri, visioni di città e problemi dei quartieri, e idee su ambiente, urbanistica, viabilità, aeroporto, opere pubbliche, sicurezza: cosa rispondono gli aspiranti sindaci alle esigenze che emergono e verranno rese pubbliche su questi temi?

Un confronto diretto e aperto alla cittadinanza, che avrà così l’occasione di ascoltare le opinioni dei quattro rivali e di farsi un’idea ben precisa su chi votare nel segreto della cabina elettorale, senza dover impazzire tra pagine e pagine di programmi elettorali.

L’indagine effettuata da MPS Evolving Research ha anche rilevato le intenzioni di voto: i risultati li riveleremo nei prossimi giorni su Bergamonews.