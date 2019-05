Ipertensione arteriosa: la prevenzione è fondamentale

All’Habilita Ospedale Faccanoni di Sarnico è attivo il servizio di prevenzione dell’ipertensione arteriosa del dottor Antonio Cantalamessa, medico primario dell’unità operativa di medicina interna.

Il dottor Cantalamessa è da sempre dedito alla cardiologia preventiva e in particolare alla cura dei principali fattori di rischio: ipertensione, diabete mellito e dislipidemia. La sua formazione professionale deriva dal lavoro presso di eccellenza europea per l’ipertensione condizionante la pubblicazione di circa 100 lavori scientifici sull’argomento. Grazie alla sua ampia esperienza ha attivato sul territorio un centro cardio metabolico specializzato per diagnostica e terapia di 2° livello. Per quanto riguarda l’ipertensione arteriosa, la SIIA ha riconosciuto da 2 anni il suo ambulatorio come riferimento in provincia di Bergamo.

“Il principale problema delle malattie croniche – spiega il dottor Cantalamessa – è che sono prevalentemente asintomatiche, per cui una ricerca sistematica deve essere svolta per individuare i soggetti affetti da tale patologia. Ciò non è sufficiente se non si attivano non solo presidi terapeutici, ma soprattutto percorsi diagnostici per valutare l’eziopatogenesi, fattori di rischio e/o danno d’organo associati. Per esempio nell’ipertensione arteriosa è importante escludere forme secondarie legate a patologie di natura endocrinologica (tiroide, surrene) renale (stenosi, arterie renali, insufficienza renale cronica…), vascolare (coartazione aortica). Il danno d’organo può essere valutato anche con la determinazione della pressione centrale (strumentazione a disposizione del dottor Cantalamessa da associazioni per studi e ricerca). Tutti questi elementi non sono disgiunti e fanno parte di un pattern pro-infiammatorio che conduce a complicanze quali ictus, infarti, ecc. Del resto la principale causa di ictus è proprio l’ipertensione arteriosa non ben controllata. Altresì è causa di circa la metà dei scompensi cardiaci (i cosiddetti a funzione sistolica preservata). I pazienti ipertesi, con o senza fattori di rischio, danno d’organo associati, vanno incontro più facilmente ad aritmie quali fibrillazione atriale che condizionano oltre alle terapie farmacologiche antiaritmiche anche un trattamento anticoagulante a vita”.

In Habilita Ospedale Faccanoni Sarnico è presente un centro dedicato alla terapia anticoagulante che segue in modo particolare l’eligibilità dei pazienti e il trattamento con nuovi anticoagulanti orali.

Il dottor Cantalamessa conclude rivolgendo un invito: “La maggior parte dei casi di ipertensione arteriosa è dovuta ad abitudini di vita non corrette. È una buona abitudine, anche per chi non soffre di ipertensione arteriosa, seguire sempre uno stile di vita ben equilibrato. Come ricorda l’Oms è fondamentale controllare il peso corporeo, contenere il consumo di alcol, evitare il fumo, limitare le condizioni di stress, ridurre l’apporto di sale e l’uso degli alimenti che ne sono ricchi (ad esempio gli insaccati), contenere il consumo di grassi animali (contengono colesterolo), non abusare di liquirizia, seguire una dieta ricca di magnesio e potassio (cereali, frutta, verdura, agrumi), esercitare regolarmente un’attività fisica”.