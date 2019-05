Ha 54 anni, è di origine siciliana (Agrigento) ma ha quasi sempre lavorato in Piemonte, tra Biella, Asti e Novara. Calogero Turturici è il nuovo comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Bergamo.

È arrivato da un paio di giorni in città, ma ha già in mente un piano per rivoluzionare il comando di via Codussi e tutti i distaccamenti della provincia…

“Per prima cosa attueremo un rivoluzione interna per la digitalizzazione.Basta carta, bisogna informatizzare il più possibile e comunicare in digitale con le imprese. Questo agevola il lavoro, magari non subito ma nel tempo i vantaggi sono notevoli. E si guadagna in produttività”.

E per quanto riguarda l’esterno ha in mente qualcosa?

“Sono aperto al confronto col mondo dei professionisti e le imprese. Ho formato per tanti anni in materia sicurezza. Diciamo che l’antincendio è nel mio DNA. Organizzeremo corsi nelle scuole e negli adulti. Queste sono le armi vincenti contro gli incendi. all’origine di quelli domestici e in ambito lavorativo, la causa principale è l’errore umano”.

Come ha trovato il comando di Bergamo?

“Non ho ancora avuto modo di conoscere tutti, ma posso già dire che come in tutto il Nord Italia anche quei c’è una carenza di organico. Si parla di circa il 10 %, sia nell’ambito operativo che in quello amministrativo. Ma stiamo comunque facendo bene e continueremo così”.

Di cosa vi occupate in concreto?

“La gente pensa che effettuiamo solo gli interventi per domare le fiamme. Ma abbiamo tante altre incombenze da sbrigare, purtroppo. E spesso la la gente non è al corrente di questo. Ci considerano di minore importanza rispetto alle forze dell’ordine, ma non è così”.