Grande Torino e i giovani della Primavera: un’eredità pesante nel calcio d’oggi

70 anni. Quasi il triplo dell’età di chi sta scrivendo questo pezzo delicato sotto l’aspetto sportivo, ma che mai come oggi mi fa riflettere. In un’Italia in piena crisi che ha stento riesce a ripartire, i giovani sono eredi di concause socio-politiche ed economiche delle generazioni precedenti, e purtroppo gli effetti si stanno mostrando più disastrosi del previsto. Da sempre però lo sport e in particolare il calcio ha sempre rappresentato lo svago per eccellenza dove poter evadere con la mente, ed oggi come allora i giovani provano a sfondare in questo mondo per vie traverse, magari proprio mostrando il loro talento con un pallone tra i piedi.

70 anni fa però il calcio era solo un plus che si poteva fare nel tempo libero, perché negli anni post guerra mondiale tutto era ancora in fase di costruzione, e ognuno si rabattava come poteva. Allora vivere di solo calcio era inconcepibile, ma la passione ed il talento già non mancavano.

A proposito di quest’ultimo, nel 1949 tutto il mondo riconobbe la grandezza senza tempo del Grande Torino, una squadra di giovani ragazzi e campioni che già avevano dominato in Italia (non a caso vennero definiti Invincibili), ma che trovarono la gloria eterna purtroppo solo dopo un tragico incidente. Quel tragico incidente aereo di quel 4 maggio che oggi stesso tutti noi celebriamo e che mai scorderemo. La nebbia fuori stagione nel cielo piemontese, la collisione sulla collinetta di Superga e il tragico annuncio della morte di tutto l’equipaggio: pilota, giornalisti, addetti ai lavori e soprattutto giocatori.

Mancavano solo 4 partite al termine del campionato e l’unica cosa da fare sarebbe stata quella di sospendere tutto, perché il lutto era troppo grande da sopportare. Niente sospensione però, ma un’iniziativa solidale che raramente si vede nel calcio: giocare con i giovani delle rispettive Primavere. Un gesto dovuto, ma che a ben pensarci oggi forse poteva davvero rappresentare un macigno psicologico per i ragazzi granata, cresciuti ammirando i loro campioni della prima squadra e costretti adesso ad onorarli nel migliore dei modi: vincendo sempre.

La pressione data dal momento e allo stesso tempo la paura di poter disonorare e deludere un intero popolo che aveva deciso di affidare le proprie speranze di rinascita calcistica avrebbero potuto spaventare chiunque, ma non quei giovani che forse aiutati e protetti da lassù dai loro maestri, alla fine riuscirono a vincere le ultime 4 partite e a conquistare il sesto campionato consecutivo.

Tante volte ho letto di quest’ultima parte e sempre mi sono chiesto: “Come hanno fatto?”. Una domanda alla quale spesso ho cercato risposta. Rileggo le gesta di questi giovani e penso alla situazione di noi giovani d’oggi, incastrati tra sogno e realtà. Dove trovarono al forza, il coraggio e soprattutto la freddezza di affrontare una tale responsabilità ? Furono più grandi le motivazioni di stupire, di far parte del nuovo progetto di rinascita calcistica della città oppure cercare di non sbagliare?

Tante domande che 70 anni dopo riecheggiano nella mente sognatrice ma sempre realistica di noi giovani, e le cui risposte potrebbero nuovamente dare speranze e fiducia per un’ulteriore rinascita.