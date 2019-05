Giornata del Ciclismo Bergamasco, la storica giornata delle due ruote

Saranno oltre quattrocento i giovani atleti che prenderanno parte alla Giornata del Ciclismo Bergamasco, il tradizionale appuntamento dedicato all’assegnazione dei titoli provinciali su strada promosso dal Comitato Provinciale della FCI di Bergamo.

La manifestazione, suddivisa su cinque gare, vedrà gli atleti delle diverse categorie affrontarsi nella mattinata di domenica 12 maggio, ad eccezione degli juniores che disputeranno la propria prova domenica 19 maggio: “Siamo felici, nonostante le non poche difficoltà, di essere riusciti anche quest’anno a riproporre la nostra Giornata e devo ringraziare tutte le persone, le società e gli sponsor che si sono impegnati e che lavoreranno per la buona riuscita dell’evento” spiega il presidente della FCI Bergamo Claudio Mologni.

I giovani ciclisti si affronteranno lungo percorsi diversi a seconda della categoria di appartenenza, i quali avranno il loro epilogo nei pressi dello stabilimento SMV di Telgate, dove sarà posizionato il traguardo.

“Il Comune di Telgate è lieto ed onorato di ospitare queste due bellissime giornate con un evento così importante per il ciclismo bergamasco come l’assegnazione dei titoli provinciali. Nel nostro paese arriveranno circa 400 atleti e stiamo lavorando al meglio per fare in modo che sia una bella festa – spiega il sindaco Fabrizio Sala, a cui si aggiungono le parole di Giuseppe Sala, membro del Gsc Villongo e del Comitato Organizzatore -. Come Gsc Villongo abbiamo accolto con entusiasmo questa nuova sfida che ci è stata proposta dal Comitato Provinciale e, con il supporto anche delle altre società ciclistiche coinvolte, ci siamo così messi in gioco”.

Numerose le autorità presenti alla serata, fra le quali il vice presidente federale Michele Gamba, il consigliere nazionale FCI Gianantonio Crisafulli, il consigliere regionale FCI Raffaello Viganò, il presidente di Promoeventi Sport Giovanni Bettineschi e il delegato CONI di Bergamo Lara Magoni, che ha sottolineato l’importanza dell’impegno profuso dagli organizzatori: “Bergamo è la seconda provincia per numero di tesserati, un dato che dimostra il valore di questo movimento – osserva l’assessore regionale al turismo -. Come assessore non posso non dire grazie al mondo del ciclismo poiché esso è un grande volano per il nostro territorio”.

IL PROGRAMMA

DOMENICA 12 MAGGIO

Esordienti maschi (gara unica – 2 titoli in palio) | Trofeo F.I. Group

Partenza: Telgate 8,30 | Arrivo: Telgate 9,30 | organizza: Gsc Villongo C.

Donne Esordienti (gara unica – 2 titoli in palio) | 7° Trofeo Pasti-Gomm

Partenza: Bagnatica 9,00 | Arrivo: Telgate 10,00 | organizza: Gsc Villongo C. in collaborazione con Gi-Effe Fulgor Seriate

Allievi maschi (1 titolo in palio) | 17° Trofeo Plastik Textile – Mem. Angelo Cattaneo e Maria Pontoglio – 34° Trofeo Commercio, Industria e Artigianato – Trofeo Dott. Italo Dubbini.

Partenza: Albano Sant’Alessandro 9,30 | Arrivo: Telgate: 11,00 | organizza: Pol. Albano Ciclismo

Donne Allieve (1 titolo in palio) | 25° Trofeo Domenico Brigati a.m. – Memorial Luisa

Partenza: Bagnatica 10,30 | Arrivo: Telgate 12,10 | organizza: Pol. Bolgare in collaborazione con Gi-Effe Fulgor Seriate

DOMENICA 19 MAGGIO

Juniores maschi (1 titolo in palio) | Trofeo Comune di Telgate