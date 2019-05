“Europa, è il nostro futuro?” Gentiloni a Bergamo con Gori e Pagnoncelli

Paolo Gentiloni, già presidente del Consiglio dei Ministri e oggi Presidente del Partito Democratico, sarà a Bergamo venerdì 10 maggio per l’iniziativa “Europa: è il nostro futuro?” in programma alle ore 20.45 all’Auditorium della Casa del Giovane (via Gavazzeni 13).

Nel corso della serata, Gentiloni si confronterà con Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos, e Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, sui temi che riguardano il futuro dell’Europa, sulle criticità dell’Unione e sulle prospettive di sviluppo e miglioramento della stessa.

“Le elezioni europee del prossimo 26 maggio – spiega Davide Casati segretario provinciale PD – saranno cruciali, le più importanti dal dopoguerra ad oggi: non si tratta infatti di di un semplice confronto tra idee e programmi alternativi, c’è in gioco il futuro dell’integrazione europea e la tenuta degli assetti democratici. Per capire come affrontare al meglio questa sfida, abbiamo invitato Paolo Gentiloni, convinto sostenitore dell’Europa e grande conoscitore delle criticità di questo processo di integrazione, criticità dalle quali è necessario ripartire per migliorare e cambiare l’Europa, avvicinandola ai cittadini e facendo loro comprendere quanto sia fondamentale e imprescindibile per il futuro di tutti noi”.

Modera:

Riccardo Venchiarutti, giornalista

Confronto con:

Paolo Agnelli, Presidente Nazionale Confimi Industria

Olivo Foglieni, Vice Presidente Confindustria Bergamo

Patrizia Negruser, Consulta degli Studenti

Michela Agliati, Senato Accademico UniBg