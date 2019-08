Conosciamo i candidati: Selina Fedi e il Questionario di Proust

Bergamonews ha deciso di far conoscere i candidati sindaco della Bergamasca attraverso il noto Questionario di Proust: una serie di domande, uguali per tutti, che li disegnano sotto il profilo personale più che politico. Tocca a Selina Fedi, candidato sindaco per la Lega a Zogno.

1.Il tratto principale del tuo carattere?

LA TENACIA

2.Qual è la qualità che apprezzi in un uomo?

L’INTESA CHE PUÒ NASCERE DOPO ANNI DI CONVIVENZA

3.Qual è la qualità che apprezzi in una donna?

LA CAPACITA’ DI RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ

4.Cosa apprezzi di più dei tuoi amici?

LA SINCERITÀ

5.Il tuo peggior difetto?

SONO IMPULSIVA, MENTRE PENSO DI FARE QUALCOSA LA STO GIÀ FACENDO

6.Il tuo passatempo preferito?

MI PIACE PASSEGGIARE CON LE MIE AMICHE FACENDO QUATTRO CHIACCHIERE

7.Cosa sogni per la tua felicità?

CHE LA SCIENZA TROVI NELL’IMMINENTE UNA CURA PER IL CANCRO

8.Quale sarebbe, per te, la più grande disgrazia?

PERDERE LA STIMA DELLA MIA FAMIGLIA

9.Cosa vorresti essere?

NON VORREI ESSERE DIVERSA DA QUELLO CHE SONO, UNA PERSONA SEMPLICE CHE SA ASCOLTARE E CHE È DISPONIBILE PER CHI HA BISOGNO

10.In che paese vorresti vivere?

MI PIACCIONO ZOGNO E LA MIA VALLE, NON LI CAMBIEREI CON NIENT’ALTRO AL MONDO. APPREZZO LA CULTURA E LA STORIA ITALIANA E QUANDO IL TEMPO ME LO PERMETTE VADO A VISITARE POSTI CHE TUTTO IL MONDO CI INVIDIA

11.Il tuo colore preferito?

IL VERDE ACIDO E IL NERO

12.Il tuo fiore preferito?

IL GIRASOLE PERCHÉ È SEMPRE ALLA RICERCA DEI RAGGI SOLARI COME LO SONO IO

13.Il tuo uccello preferito?

IL COLIBRÌ PERCHÉ È IL PIÙ PICCOLO DEGLI UCCELLI. CON IL SUO BATTITO DELLE ALI ARRIVA A FARE ACROBAZIE RESTANDO IMMOBILE NELL’ARIA.

14.I tuoi scrittori preferiti?

KEN FOLLET

15.I tuoi poeti preferiti?

MI DISPIACE MA NON HO UN POETA PREFERITO

16.Chi sono i tuoi eroi?

EROI SONO TUTTE QUELLE PERSONE CHE DONANO IL LORO TEMPO PER GLI ALTRI, PORTANDO SERENITÀ

17.E le tue eroine?

COME SOPRA

18.Il tuo musicista preferito?

MI PIACCIONO TANTO LAURA PAUSINI E MARCO MENGONI

19.Il tuo pittore preferito?

RECENTEMENTE HO VISTO UNA MOSTRA DI PICASSO E SONO RIMASTA IMPRESSIONATA POSITIVAMENTE

20.Un eroe nella tua vita reale?

EROI SONO QUELLE PERSONE CHE COMBATTONO TUTTI I GIORNI PER POTER FARE UNA VITA DIGNITOSA E PORTARE UN PASTO SULLA TAVOLA DELLA LORO FAMIGLIA

21.Una tua eroina nella vita reale?

COME SOPRA AL FEMMINILE

22.Il tuo nome preferito?

MATTIA, IL NOME DI MIO FIGLIO

23.Cosa detesti?

LA FALSITÀ DELLE PERSONE E LA CATTIVERIA GRATUITA

24.Un personaggio della storia che odi più di tutti?

PERCHÉ ODIARE? NON E’ NEL MIO VOCABOLARIO

25.L’impresa storica che ammiri di più?

TUTTO QUELLO CHE È SUCCESSO NELLA STORIA MI AFFASCINA, L’IMPORTANTE È CHE NON VADA PERSA LA MEMORIA NEL BENE E NEL MALE, PER NON SBAGLIARE IN FUTURO

26.Un dono che vorresti avere?

MI RITENGO FORTUNATA DI QUELLO CHE HO E NON HO NESSUNA NECESSITA’. APPREZZO QUANDO MI REGALANO QUALCOSA PERCHÉ VUOL DIRE CHE HANNO SPESO UN MOMENTO PER ME, PER SCEGLIERE IL DONO DA FARMI

27.Come vorresti morire?

LA MIA NONNA MI DICEVA SPESSO: SAREBBE BELLO SVEGLIARSI LA MATTINA ED ESSERE MORTI. DA PICCOLA NON CAPIVO ORA CAPISCO CHE NON È NEI MIEI PROGETTI PROGRAMMARE LA MIA MORTE

28.Come ti senti attualmente?

TRANQUILLA, STRANAMENTE MI SENTO SERENA ANCHE SE SO CHE, SE VERRÒ ELETTA, IL RUOLO CHE RICOPRIRÒ SARA’ IMPEGNATIVO

29.Di cosa ti senti in colpa?

CERTE VOLTE NON VORREI ESSERE IMPULSIVA E VORREI CONTARE FINO A DIECI PRIMA DI PARLARE O AGIRE

30.Lascia scritto il tuo motto della vita

L’ARTE DI VIVERE CONSISTE NEL CAMBIARE LE FOGLIE SENZA PERDERE LE RADICI