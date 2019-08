Conosciamo Anesa: “I miei eroi? Le persone comuni che fanno sorridere”

Noi di Bergamonews abbiamo deciso di far conoscere i candidati sindaco della Bergamasca attraverso il noto Questionario di Proust: una serie di domande, uguali per tutti, che li disegnano sotto il profilo personale più che politico.

Conosciamo meglio Nicholas Anesa, candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle per le amministrative di Bergamo.

1. Il tratto principale del tuo carattere?

POSITIVITÀ

2. Qual è la qualità che apprezzi in un uomo?

SINCERITÀ

3. Qual è la qualità che apprezzi in una donna?

SINCERITÀ

4. Cosa apprezzi di più dei tuoi amici?

IL SOSTEGNO

5. Il tuo peggior difetto?

ESTREMA FRANCHEZZA

6. Il tuo passatempo preferito?

STARE CON LA MIA FAMIGLIA

7. Cosa sogni per la tua felicità?

LA MIA FELICITÀ ORA È MIA FIGLIA, QUINDI SOGNO UN FUTURO MIGLIORE PER LEI

8. Quale sarebbe, per te, la più grande disgrazia?

PERDERE I MIEI CARI

9. Cosa vorresti essere?

SONO SODDISFATTO DI CHI SONO

10. In che paese vorresti vivere?

IL NOSTRO, PERCHÉ È IL PIÙ BELLO CHE C’È

11. Il tuo colore preferito?

BIANCO

12. Il tuo fiore preferito?

GERBERA

13. Il tuo uccello preferito?

PETTIROSSO

14. I tuoi scrittori preferiti?

RICHARD BACH

15. I tuoi poeti preferiti?

GIACOMO LEOPARDI, NELLE SUE OPERE MENO CONOSCIUTE (DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE)

16. Chi sono i tuoi eroi?

LE PERSONE COMUNI CHE NONOSTANTE LE AVVERSITÀ RIESCONO A REGALARE COMUNQUE UN SORRISO AL PROSSIMO

17. E le tue eroine?

TUTTE QUELLE DONNE CHE SONO RIUSCITE CON LA LORO FORZA A SUPERARE GLI OSTACOLI, NONOSTANTE CHI LE VOLESSE SOLAMENTE RINCHIUSE IN CUCINA

18. Il tuo musicista preferito?

BATTISTI E DE ANDRÉ

19. Il tuo pittore preferito?

VAN GOGH

20. Un eroe nella tua vita reale?

MIO NONNO, PER COME HA AFFRONTATO LE AVVERSITÀ DELLA VITA, IN ULTIMO LA SUA MALATTIA. È STATO UN GRANDE INSEGNAMENTO PER MOLTI

21. Una tua eroina nella vita reale?

NASRIN SOTOUDEH, GIOVANE AVVOCATO CONDANNATA PER AVER DIFESO I DIRITTI NEL SUO PAESE

22. Il tuo nome preferito?

YV

23. Cosa detesti?

LA FALSITÀ

24. Un personaggio della storia che odi più di tutti?

NON CE N’È UNO IN PARTICOLARE, TUTTI COLORO CHE HANNO OPPRESSO LA LIBERTÀ

25. L’impresa storica che ammiri di più?

L’UNITÀ D’ITALIA E LA SUA LIBERAZIONE

26. Un dono che vorresti avere?

IL DONO DELLA SCRITTURA, LA POSSIBILITÀ DI CREARE NUOVI MONDO TRAMITE RACCONTI

27. Come vorresti morire?

FELICE

28. Come ti senti attualmente?

MOLTO BENE, SICURAMENTE EMOZIONATO PER QUESTA NUOVA AVVENTURA

29. Di cosa ti senti in colpa?

DI NON POTER AIUTARE TUTTI COME VORREI

30. Lascia scritto il tuo motto della vita

SORRIDI SEMPRE, IL SORRISO È CONTAGIOSO