Non si può dire che sia arrivato il caldo, però il sereno è stato stabile o quasi negli ultimi giorni. Ma ci avevano annunciato l’arrivo di un peggioramento: scopriamo se è davvero così con Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Mercoledì assisteremo al peggioramento del tempo con una depressione Atlantica che abbassa sin verso le Alpi il suo raggio d’azione. Un debole promontorio di alta pressione tenderà a ristabilire tempo buono venerdì mentre una saccatura porterà poi nella giornata di sabato una nuova fase instabile.

Mercoledì 8 maggio 2019

Tempo Previsto: al mattino nubi più compatte su Alpi e area occidentale con precipitazioni inizialmente assenti od occasionali solo sui monti ma in estensione all’area occidentale. Dalla tarda mattina consistenza delle nubi in aumento così come le piogge che interesseranno l’area Alpina, Prealpina, Appennino e le pianure centro-occidentali. Tendenza nel corso del pomeriggio ad estensione dei fenomeni anche all’est.

Temperature: massime in pianura in calo, soprattutto ad ovest e comprese tra 12 e 18°C con valori crescenti da ovest ad est. Minime in pianura in aumento e comprese tra 7 e 10°C.

Venti: in pianura deboli orientali con qualche rinforzo. In montagna (circa 2000 metri): moderati meridionali.

Giovedì 9 maggio 2019

Tempo Previsto: nella notte ancora piogge su tutta la regione con tendenza dal mattino ad attenuazione dei fenomeni su Alpi, Prealpi, Appennino e centro-ovest ed ancora residui all’est. In giornata miglioramento con aperture e tempo buono con qualche nube su area Alpina e Prealpina. Neve sopra i 1500 metri.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 18 e 21°C. Minime in pianura stazionarie e comprese tra 6 e 10°C.

Venti: in pianura deboli occidentali con qualche rinforzo. In montagna (circa 2000 metri): moderati occidentali.

Venerdì 10 maggio 2019

Tempo Previsto: cielo poco nuvoloso su tutta la regione con qualche nube ad evoluzione diurna sui monti ma con assenza di precipitazioni. Dalla sera tendenza ad aumento delle nubi.

Temperature: massime in pianura in lieve aumento e comprese tra 20 e 24°C. Minime in pianura stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 7 e 12°C.

Venti: in pianura deboli occidentali con qualche rinforzo. In montagna (circa 2000 m): da moderati occidentali a deboli di direzione variabile. Tendenza dalla sera a rinforzare nuovamente da sud.