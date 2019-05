Il casoncello re di città alta: street food, show medievali e una gara aperta a tutti

Già nel 1386 era un piatto identitario: i bergamaschi lo offrirono a Gian Galeazzo Visconti, signore di Milano e conquistatore della città di Bergamo, come simbolo di accoglienza.

Era il 13 maggio e oggi, a oltre 630 anni di distanza, quella data è diventata convenzionalmente il compleanno del casoncello e Bergamo lo celebra con l’ormai consueta tre giorni dedicata alla sua tipica pasta ripiena.

Lo fa con la quarta edizione di “De Casoncello”, in programma da venerdì 10 a domenica 12 maggio, per le vie di città alta che quest’anno si concentrerà sul tema della preparazione, in modo classico o con ripieni realizzati con ingredienti prodotti nel territorio bergamasco.

“È la continuazione di un percorso – sottolinea l’ideatrice e presidente di De Cibo che organizza la manifestazione Silvia Tropea Montagnosi – Il primo anno abbiamo dato spazio alla certificazione del casoncello bergamasco come una delle più antiche paste ripiene del mondo, il secondo abbiamo valorizzato tutto il territorio della ‘East Lombardy’ confrontando le varie paste ripiene e lo scorso anno abbiamo sottolineato come il casoncello fosse più vecchio anche delle mura venete e come gli ingredienti al suo interno fossero strettamente collegati al commercio veneziano. Ora è arrivato il momento di puntare sui sapori bergamaschi e città alta è già stata addobbata per l’occasione con 22 sagomati sulla storia di Bergamo e sei specifici sui prodotti del territorio, formaggi, salumi, materie prime, frutta e verdura, vino, acqua e birra”.

Un evento dal grande richiamo che, per vocazione, non poteva che riunire un parterre di sostenitori (Camera di Commercio, Provincia, Comune, Visit Bergamo, Comunità delle botteghe di Bergamo Alta, Fondazione della Comunità Bergamasca) e e collaboratori (Ascom, Confesercenti, Coldiretti, Bergamo Città dei mille sapori, Consorzio tutela Valcalepio, Strada del vino Valcalepio e dei sapori della Bergamasca, insieme a Fidelitas, Pentole Agnelli, Nazionale Italiana Cuochi, Gluten Free Service e Food Film Fest) fortemente radicati sul territorio.

“Nel 2018 c’è stato un aumento del 48% di turisti italiani e stranieri che si sono detti disposti a muoversi per esperienze enogastronomiche come De Casoncello – evidenza Cristophe Sanchez, amministratore delegato di Visit Bergamo – È una grande occasione di valorizzazione del territorio e dalla quale ne nascerà un’altra prevista per il prossimo anno, che chiameremo ‘Casoncello contro tutti’. È una manifestazione popolare che si inserisce in un anno straordinario dal punto di vista enogastronomico”.

Il sipario sulla quarta edizione, nella spettacolare cornice di città alta, si alzerà alle 19 di venerdì 10 maggio: tra spettacoli folkloristici e animazione a tema medievale, i ristoratori porteranno sulla Corsarola lo “street casoncello”, con la propria versione “della casa”.

Anche alcuni ristoranti della provincia (su decibo.org la lista completa) proporranno casoncelli classici o innovativi indicandone la ricetta.

Cuore pulsante dell’iniziativa saranno i portici del Palazzo della Ragione, dove si potranno degustare con una donazione libera i “casoncelli della solidarietà” (anche nella versione Gluten free, i proventi andranno ai frati Cappuccini), vini, salumi, formaggi e dolci del territorio.

Nella stessa location, domenica a mezzogiorno, la Nazionale Italiana Cuochi presenterà una lezione sulla paste ripiene, proponendo tre ricette in esclusiva proprio per De Casoncello.

Momento sempre molto divertente, sabato alle 16, la gara di chiusura delle paste ripiene, competizione di abilità aperta a tutti con premi per i partecipanti che lo scorso anno ha visto cimentarsi anche turisti scozzesi e norvegesi: “Ci piacerebbe invitare a sfidarsi anche i 4 candidati sindaco di Bergamo – propone Silvia Montagnosi – Forniamo noi la pasta già tirata: vince chi, secondo una giuria tecnica, in 2 minuti e mezzo avrà chiuso in modo perfetto più casoncelli”.

In quanto simbolo dell’accoglienza, infine, non poteva mancare il “Casoncello della pace” che sarà il cibo dei tantissimi giovani che sabato arriveranno a Bergamo per il 6° Appuntamento internazionale dei Giovani della Pace.

Per tutto il programma completo di De Casoncello clicca qui.