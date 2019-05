Armato di coltello, vuole i soldi dalla sala slot: titolare si ribella e lo fa scappare

Col volto coperto da un cappuccio e nella mano un coltello, mercoledì mattina è entrato in una sala slot a Grumello del Monte all’interno di un centro commerciale in via Volta.

Alla cassa il proprietario, di origini cinesi. E nel locale nessun altro.

Il malvivente voleva i soldi, ma il titolare dell’esercizio non aveva alcuna intenzione di consegnarglieli. Così si è ribellato alle richieste del rapinatore. Inevitabile uno scontro fisico e il trentenne cinese ha rimediato un pugno sul viso. Ma a quel punto il malvivente ha deciso di scappare senza soldi. Di lui si sono perse le tracce