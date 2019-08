Ajax-Tottenham o Amore, cucina e curry? La tv dell’8 maggio

Per la prima serata in tv, mercoledì 8 maggio RaiUno alle 20.30 trasmetterà in diretta la partita di calcio tra Ajax – Tottenham, valida per il ritorno delle semifinali di Champions League.

La squadra vincente affronterà in finale (in programma il prossimo 1° giugno, allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid) la vincente dell’altra semifinale, tra gli inglesi del Liverpool e gli spagnoli del Barcellona, che si è giocata ieri martedì 7 maggio.

RaiDue alle 21.20 proporrà la visione del film “Amore, cucina e curry”. In Francia, l’autorevole e rispettata chef Mallory (Helen Mirren) è sempre più preoccupata per la vicinanza al suo ristorante di un piccolo bistrot indiano, un concorrente che potrebbe portarle via clienti. Iniziando una guerra contro gli indiani e il loro locale, Mallory scoprirà lo straordinario talento del giovanissimo Hassan. A poco a poco, abbandonando le ostilità iniziali, i due diventeranno amici e Mallory lo guiderà nella conoscenza della raffinata cucina francese.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà l’ottava puntata di “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso.

Su RaiTre alle 21.15 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, il programma alla ricerca delle persone scomparse e di approfondimento dei casi di cronaca condotto da Federica Sciarelli.

La 7 alle 21.15 proporrà una puntata speciale di “Atlantide” dal titolo “La grande stangata”, con Andrea Purgatori. All’interno verrà proposto il film “La grande scommessa”, con Christian Bale: Nel 2005 Michael Burry si rende conto che, nonostante appaia solido, il mercato immobiliare è invece estremamente instabile. Decide quindi di sfruttare la situazione per trarne profitto.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Colpevole d’innocenza”, con Ashley Judd; su Italia1 alle 21.25 “Il mio amico Nanuk”, con Dakota Goyo; su Tv8 alle 21.30 “Notte prima degli esami oggi”; e su Canale Nove alle 21.25 “La guerra dei due mondi”, con Tom Cruise.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Stormageddon”, con John Hennigan; su La5 alle 21.10 “Molto incinta”, con Seth Rogen; su Iris alle 21 “Zodiac”, con Mark Ruffalo; e su Italia2 alle 21.15 “Spiders”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà “Stars of the Silver Screen: Jack Nicholson”. Folle e diabolicamente attraente, il ghigno maledetto e lo sguardo mefistofelico hanno reso Nicholson una leggenda. Nella sua carriera cinquantennale è passato da piccoli ruoli in pellicole indipendenti a interprete di serie A.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Body of proof”, con Dana Delany, Jery Ryan e Mark Valley. Andranno in onda tre episodi intitolati “Rapita”, “Anime perdute” e “Il figlio del boss”. Nel primo, Megan scopre perchè il killer sta prendendo di mira giovani veterani ma non può comunicare le informazioni alla polizia altrimenti l’assassino potrebbe fare del male a Lacey. Nel secondo, Megan e Tommy stanno indagando su un omicidio che sembra essere collegato a un caso di abuso di minore. Nel terzo, il figlio di un boss mafioso di New York viene ritrovato ucciso in un vicolo. Tommy, Adam e Megan indagano ma si ritrovano coinvolti in una sparatoria.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Elementary”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande fratello” e su Real Time alle 21.10 il reality “Famiglie ritrovate”.