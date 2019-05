Tutti i nomi

Ad Ambivere, due candidati in corsa per la poltrona di sindaco

Ambivere si prepara al voto del 26 maggio con due candidati in corsa per la poltrona di sindaco: Donadoni con la lista "Per Ambivere" e Perico con la Lega

Più informazioni su elezioni comunali 2019

elezioni comunali 2019 Ambivere











Ambivere si prepara al voto del 26 maggio con due candidati in corsa per la poltrona di sindaco: Donadoni con la lista “Per Ambivere” e Perico con la Lega. Per Ambivere Sindaco: SILVANO DONADONI

Consiglieri: Cantuni Lisa, Donizetti Arturo, Leoni Vittorio, Maestroni Nicolas, Masnaga Giuseppe, Perico Stefano, Ravasio Barbara, Rea Giacomo, Visconti Gian Pietro, Zanchi Naike. Lega sindaco: VALENTINA PERICO

Consiglieri: Arrigoni Ubaldo, Corbetta Riccardo, Lorenzi Vincenza, Maino Michela, Manzoni Muriel, Perico Sergio, Pozzato Damiano, Quarenghi Michael, Rota Domenico, Zambetti Roberto. © Riproduzione riservata