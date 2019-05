Tutti i nomi

Ad Algua, due candidati in corsa per la poltrona di sindaco

Due sindaci in corsa per le amministrative di Algua di domenica 26 maggio: Acerbis di Progetto in Comune e Sonzogni della Lega

elezioni comunali 2019 Algua











Due sindaci in corsa per le amministrative di Algua di domenica 26 maggio: Acerbis di Progetto in Comune e Sonzogni della Lega. Progetto Comune Sindaco: PIERANGELO ACERBIS Consiglieri: Del Bello Giovanni, Epis Davide, Ghirardi Fiorenzo, Grigis Sirio, Locatelli Maria, Marconi Luigi, Marconi Maria Nella, Micheli Marcello, Milesi Giacomo, Tagliaferri Valeria. Lega – Salvini per Algua Sindaco ENRICO SONZOGNI

Consiglieri Oberti Gianluca, Noris Cinzia, Magoni Marco, Licini Simona, Brozzoni Giovanni Luigi, Agazzi Francesca, Merelli Ambrogio, Madaschi Libero, Merelli Fabio, Scanzi Maurizio.