Nel weekend la Tenax Bergamasca Scherma è stata impegnata su più fronti: a Kaunas in occasione della tappa lituana del circuito europeo U14, a Casale Monferrato per le prove di coppa Italia U17 & U20 e a Busto Arsizio per l’ultimo allenamento CAF della stagione in preparazione del campionato italiano U14.

Grandi successi in terra lituana dove gli spadisti Giacomo Pietrobelli e Jacopo Rizzi hanno brillato sia nella prova individuale che a squadre del circuito europeo U14 di Kaunas. Per Giacomo Pietrobelli si tratta della seconda vittoria consecutiva in una competizione europea, ottenuta stavolta imponendosi in finale sull’estone Oliver Laasik che aveva sconfitto il compagno Jacopo Rizzi nella diretta valida per l’accesso alla semifinale, fermandosi così al quinto posto. Nella giornata di domenica hanno preso parte alla gara a squadre componendo il terzetto misto “Italia-Ucraina” con lo spadista ucraino Daniil Mazur bronzo della prova individuale. La squadra si è imposta sulla Polonia in semifinale e in finale su Estonia3 con il punteggio di 45 36 che ha permesso agli spadisti orobici di salire sul gradino più alto del podio europeo insieme al compagno ucraino Daniil.

di 4 Galleria fotografica Titoli regionali ed europei per gli under 14 di Bergamasca Scherma







A Casale Monferrato si è invece disputata la coppa Italia U17 & U20 alle 6 armi, l’ultima possibilità per qualificarsi ai campionati italiani U17 & U20 che si disputeranno a Lecce e ai quali parteciperanno, grazie ai risultati ottenuti alle prove nazionali cadetti, i Bergamaschi Sara Della Cioppa, Leonardo Morotti e Francesco Mazzoni. Purtroppo a Casale nessuno spadista è riuscito nell’impresa di conquistare un posto nei primi sedici della propria categoria e guadagnarsi la qualifica per Lecce; i migliori sono stati Pietro Tassinari 18° nella prova U20, sconfitto solo da Marco Malaguti (CUS Pavia); e Michele Conti 31° nella prova U17, sconfitto dal vercellese Luca Vincenzi (Pro Vercelli) argento della competizione. Gli altri atleti impegnati nelle prove sono stati Matyas Monzio Compagnoni (54°), Matilde Brunelli (51°), Matilde Bettinaglio (164°), Lisa Arrigoni (186°) e Marcello Compagnoni (249°).

La società orobica è stata anche impegnata in regione in occasione dell’allenamento federale CAF della regione Lombardia organizzato a Busto Arsizio, al quale prendono parte i migliori spadisti e spadiste della categoria ragazzi/allievi, invitati dal responsabile federale Simone Preite su indicazione di Sandro Cuomo, CT della nazionale azzurra. In virtù delle assenze dovute agli impegni internazionali, l’unico Bergamasco ad accettare l’invito è stato Sebastiano Bosso che ha vinto la simulazione di gara che in questa edizione ha visto partecipare anche i migliori spadisti della categoria ragazzi/allievi della regione Piemonte selezionati dal rispettivo Referente Territoriale.

Infine si registra la presenza della Bergamasca Scherma alla “Festa Regionale della Scherma” organizzata a Milano presso il prestigioso Auditorium Testori del Palazzo Lombardia, durante la quale sono stati premiati i campioni regionali delle categorie U14. Sono saliti sul palco e premiati da Maurizio Novellini, presidente del comitato regionale, alla presenza del presidente e dei consiglieri del CONI Lombardia e di numerose istituzioni internazionali e nazionaili Matilde Bellini, campionessa regionale della categoria giovanissime di spada femminile; e Mattia Fassi, vicecampione regionale della categoria giovanissimi di spada maschile. Assente giustificato (impegnato al circuito europeo di Kaunas) Giacomo Pietrobelli comunque nominato e applaudito per la vittoria del titolo regionale nella categoria Allievi di spada maschile.