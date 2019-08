Un inizio settimana col sole (finalmente!), anche se le temperature ancora non sono quelle di maggio a Bergamo e nella provincia orobica. Ma scopriamo se il bel tempo “tiene” col bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Antonio Marioni.

ANALISI GENERALE

Un debole promontorio di alta pressione ha preso possesso dell’area meridionale europea portando tempo buono anche sulla Lombardia. Tuttavia dalla mattina di mercoledì una nuova saccatura atlantica si affaccerà sull’area alpina coinvolgendo la nostra regione in un nuovo veloce guasto del tempo.

Martedì 7 maggio 2019

Tempo Previsto: cielo poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte e poco consistenti. Verso sera qualche banco di nubi più consistente. Precipitazioni assenti.

Temperature: massime in pianura in lieve aumento e comprese tra 17 e 20°C. Minime in pianura in aumento e comprese tra 3 e 8°C.

Venti: in pianura deboli sud-occidentali. In montagna (circa 2000 m): da moderati settentrionali a deboli meridionali.

Mercoledì 8 maggio 2019

Tempo Previsto: nubi in graduale aumento nella notte, soprattutto sull’area alpina e prealpina dove saranno più consistenti. Dal mattino possibili piogge su Alpi mentre altrove ancora asciutto anche se con nubi in aumento di consistenza. Nella seconda parte della giornata nubi via via più importanti e piogge in estensione anche alle aree di pianura centro-occidentali. Meno probabili le precipitazioni sulle pianure dell’est. Dalla sera tarda-notte su giovedì le precipitazioni interesseranno tutti i settori. Neve sopra i 1500/1800 metri.

Temperature: massime in pianura in calo, soprattutto ad ovest e comprese tra 12 e 18°C con valori crescenti da ovest ad est. Minime in pianura in aumento e comprese tra 6 e 10°C.

Venti: in pianura deboli orientali con qualche rinforzo. In montagna (circa 2000 m): moderati meridionali.

Giovedì 9 maggio 2019

Tempo Previsto: nella notte ancora piogge su tutta la regione con tendenza dal mattino ad attenuazione dei fenomeni, residui all’est e assenti altrove. In giornata miglioramento con aperture e tempo buono con qualche nube su area alpina e prealpina. Neve sopra i 1500 metri.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 18 e 21°C. Minime in pianura stazionarie e comprese tra 6 e 10°C.

Venti: in pianura deboli occidentali con qualche rinforzo. In montagna (circa 2000 m): moderati occidentali.