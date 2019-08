Su RaiUno il film “La verità, vi spiego, sull’amore”: la tv del 7 maggio

Per la prima serata in tv, martedì 7 maggio su RaiUno non andrà in onda la fiction “L’Aquila – Grandi speranze” che, per le ultime tre puntate, viene spostata al venerdì in prime time su RaiTre.

Questa sera sul primo canale Rai verrà proposto il film “La verità, vi spiego, sull’amore”, di Max Croci, con Ambra Angiolini e Carolina Crescentini. La vita di Dora (Ambra Angiolini) finisce sottosopra quando il suo compagno Davide (Massimo Poggio) la lascia dopo sette anni di relazione e due figli piccoli, Pietro di cinque anni e Micol di appena uno. Dora si rifiuta di elaborare il ‘lutto’ sentimentale fino a quando, messa ai ferri corti da una psicologa ‘odiosa’, capisce che è arrivato il momento di dire la verità a Pietro. Spronata dall’amica Sara (Carolina Crescentini), trova finalmente la forza di reagire ma la vera rinascita arriverà quando finalmente capirà che le risposte alle sue domande vanno cercate dentro di lei.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà la terza delle otto puntate di “The voice of Italy”, il talent condotto da Simona Ventura. I quattro capisquadra – Gigi D’Alessio, Gue Pequeno, Elettra Lamborghini e Morgan – continuano la scelta dei talenti da portare alla seconda fase del programma, la “Battle”, che inizia alla sesta puntata. Lì i 24 prescelti si affronteranno in sfide dirette a eliminazione.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con la soap “Il segreto”, con Trinidad Iglesias. Consuelo nega di aver aiutato Elsa a commettere il furto alla locanda.

Italia1 alle 21.25 trasmetterà una nuova puntata de “Le Iene show”, con Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e la Gialappa’s band.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre e su La7 dove si rinnova la sfida dei talk-show. Sulla terza rete della tv pubblica ci sarà “#cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer, mentre su La7 “diMartedì” condotto da Giovanni Floris.

Su Canale Nove alle 21.25 per il ciclo di documentari “Tutta la verità”, andrà in onda la prima parte di uno speciale sul mostro di Firenze con testimonianze inedite. La seconda parte verrà trasmessa giovedì 9 maggio alle 21.25 a conclusione della seconda stagione della serie.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.20 c’è “Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile”, con Enrico Brignano e Giorgio Panariello; su Tv8 alle 21.30 “Men in black 3”, con Will Smith; e su Rai4 alle 21.10 “Universal soldier – Il ritorno”, con Jean-Claude Van Damme.

Ancora, su Rai5 alle 21.15 “The congress”, con Paul Giamatti; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Una vita quasi perfetta”, con Angelina Jolie; su Iris alle 21 “La stella di latta”, con John Wayne; e su Italia2 alle 21.15 “Una notte da leoni”.

Su La7D alle 21.30 ci sarà il game show “Un dolce da maestro”, condotto da Massimiliano Rosolino, con il padrone di casa Rossano Boscolo, e due professori delll’accademia Piero Ditrizio e Sara Torresi. Sette cadetti della scuola di cucina e pasticceria Campus Etoile Academy di Rossano Boscolo, in Toscana, a poche settimane dal diploma, si sfidano per vincere un contratto di lavoro.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.25 la replica del “Grande fratello 16”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande fratello 16” e su Real Time alle 21.10 il reality “Primo appuntamento”.