“Normal”, al festival Orlando “una riflessione sui meccanismi sociali in cui ci troviamo immersi”

Sviluppare un pensiero critico come strumento per navigare attraverso la complessità, attraverso visioni plurali e possibili del reale. Questo è il proposito all’origine di questa edizione di Orlando.

Un’edizione che mercoledì 8 maggio propone la visione di “Normal” di Adele Tulli, alle 20.30 all’Auditorium di Piazza della Libertà.

Un documentario, quello della giovane regista (presente in sala), che incarna la missione del festival, con immagini che hanno la capacità di trasmettere e di costruire una riflessione sulla realtà. Una riflessione sul concetto di “normale”, di “normalità”, ma anche di norma e di adesione a questa.

Norme non scritte, spesso inconsapevoli. Norme che sono un contratto non siglato di adesione alla società, rituali, gesti e comportamenti che condizionano identità e sessualità. Riti sociali, ma legati fortemente al genere, quelli mostrati da Adele Tulli, in un flusso di coscienza per immagini che passa dal primo piano di una bambina che affronta il primo buco nelle orecchie all’inquadratura di un ragazzino che, aiutato e appoggiato dal padre, affronta la sua prima gara motociclistica. Scene con le quali la regista affronta un viaggio tra gli stereotipi di genere, in un susseguirsi di tradizioni patriarcali uguali le une alle altre. Rituali pubblici simili ad una messa in scena, un susseguirsi di immagini e ritratti che, nella loro realtà, si avvicinano al grottesco.

“Racconto il sistema di una società a cui appartengo, di cui sono in grado di capire meglio i meccanismi- spiega Adele Tulli -. Il mio è un approccio diverso al racconto, rispetto ai miei lavori precedenti, perché in questo caso volevo portare ad una riflessione sulla società senza utilizzare storie di persone specifiche, per riflettere sull’esperienza collettiva, sui meccanismi sociali in cui tutti e tutte ci troviamo immersi”.

Le riflessioni sulle convenzioni di genere sono una parte importante della produzione registica di Adele Tulli che dopo i precedenti “365 without 377” (sull’omosessualità in India, dopo l’abrogazione dell’articolo 377 che criminalizzava qualsiasi atto di natura sessuale tra due adulti dello stesso sesso) e “Rebel Menopause” (ritratto della femminista francese Thérèse Clerc, simbolo di un rafforzamento della coscienza al femminile, secondo cui “la vita di una donna inizia con la menopausa”) ha portato ad una riflessione sulle convenzioni di genere in Italia con “Normal”.



Oggetto di analisi è proprio la società italiana, che Adele Tulli affronta per la prima volta.

“Avevo voglia di confrontarmi con il mio Paese anche perché era tanto tempo che vivevo lontano” – spiega la regista. “Girare un film su questi temi in Italia mi faceva sentire più a mio agio perché, da italiana, ero in grado di comprenderne meglio le dinamiche socio-culturali. A maggior ragione perché non descrivo solo delle singole storie, ma una società”.



Il film cerca di interrogare la realtà, il quotidiano, quello che ci circonda e quello che viene considerato normale.

“Volevo riflettere su quanto c’è di artificiale e costruito in alcuni atteggiamenti e comportamenti verso i quali siamo indotti dalle norme e dalle aspettative della società. Allo stesso tempo, però, siamo esseri umani e quindi è presente il lato emotivo che desidera anche la normalità, il film riguarda anche desideri e fragilità umane”.

Stereotipi di normalità, in una sorta di “grande teatro del quotidiano” in cui tutti recitiamo una parte: “al di là di quanto si possa aderire o meno a certi modelli, questi inevitabilmente ci formano, sono sempre un po’ parte di noi”. Tra questi modelli, però, si insinua un dubbio, una riflessione finale “che confonde le idee allo spettatore e che, soprattutto, lo spinge a farsi ulteriori domande”.

Sempre mercoledì 8 maggio, alle 18.30, in Auditorium Piazza Libertà, “Io Siamo. Alla ricerca di nuove identità possibili”, a cura di Lucio Guarinoni e Sara Luraschi, un progetto degli Spazi Giovanili del Comune di Bergamo, nell’ambito della coprogettazione giovani con Consorzio Sol.Co Città Aperta e HG80 impresa sociale (ingresso gratuito).

Dopo la proiezione di “Normal”, alle 22.15, sempre in Auditorium, in collaborazione con Gender Bender Festival, viene presentato “Ni d’Ève, ni d’Adam. Une histoire intersexe (No box for me. An intersex story)” di Floriane Devigne.