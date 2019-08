“Le due Torri” primo centro influencer in Italia: più followers hai, più regali ricevi

Un buon numero di followers oggi può fare la differenza. Un profilo Instagram molto seguito può infatti influenzare le tendenze: il centro commerciale “Le Due Torri” lo sa bene ed ha scelto di sfruttare questa opportunità per proporre ai clienti una nuova divertente promozione.

Quello di Stezzano è infatti il primo centro commerciale in Italia a dare un valore concreto ai follower: più ne hai, più ricco sei, più regali ricevi. Una sorta di “monetizzazione” del consenso ottenuto sul profilo, che permette a coloro che sono riusciti a conquistare una buona fetta di pubblico, di essere premiati con buoni ristorazione e gift card fino a 150 euro.

Il primo a lanciare questa forma di “pagamento” è stato un sushi bar milanese qualche mese fa: chiunque postava sul proprio profilo, con un hashtag dedicato, una fotografia mentre era intento a mangiare un piatto all’interno del locale, oppure l’immagine del cibo che stava assaporando, otteneva uno sconto in base al numero di follower che il post avrebbe raggiunto. Lo hanno poi seguito una pizzeria di Palermo e un ristorante di Lecce.

Ora questa trovata pubblicitaria, grazie all’intuizione del direttore Roberto Speri, viene proposta per la prima volta anche all’interno di un centro commerciale: “La nuova promozione consente ai nostri clienti di trasformarsi in influencer, in testimonial dello shopping center, ottenendo buoni ristorazione e gift card spendibili nei nostri negozi in base al numero di followers che seguono il profilo. Un vantaggio sia per chi posta che per il centro stesso, in grado di ottenere così un’ampia visibilità social. Questa formula mira anche a stimolare in maniera innovativa e inclusiva la presenza dei clienti a “Le Due Torri”, facendoli sentire parte attiva del successo del centro e fidelizzandoli ulteriormente”.

Ma come funziona concretamente la promozione?

Fino al 30 agosto, basta raggiungere “Le Due Torri” e scattarsi una foto o un selfie con indosso un outfit di uno dei negozi del centro, oppure mentre si è impegnati in qualche attività all’interno dello shopping center e postarla sul proprio profilo Instagram con l’hashtag #leduetorrishoppingcenter #leduetorrisocial #ledutorriinfluencer.

Bisogna poi recarsi all’Infopoint comunicando allo staff di aver appena pubblicato una foto sui social channels, mostrando il profilo e dimostrandone la paternità.

Se si hanno dai 1000 ai 10.000 followers si vince un buono menu per due persone in uno dei ristoranti dell’area food del centro (i menu sono disponibili all’Infopoint), se si hanno dai 10.001 ai 25mila followers si riceverà una gift card da 25 euro, da 25.001 a 50.000 followers una gift card da 50 euro, da 50.001 a 100.000 followers due gift card da 50 euro e se si hanno oltre 100.000 tre gift card da 50 euro.

La direzione escluderà chiunque posti termini o immagini offensive o volgari.

Per partecipare alla promozione occorre essere maggiorenni o avere 16 anni ed essere accompagnati dai propri genitori.

I post premiati possono essere un massimo di tre a persone durante tutto il periodo della campagna.

Ora non resta che raggiungere “Le Due Torri” armati di smartphone e testare la propria capacità di influencer!