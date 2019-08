Steve Hackett, chitarrista dei Genesis nei Settanta, ha riempito il Teatro Creberg di Bergamo. Alle 21 si presenta sul palco puntuale accompagnato da Roger King alle tastiere, Nad Sylvan alla voce, Rob Townsend al sax, flauto e percussioni, Jonas Reingold al basso e alla chitarra, Craig Blunde alla batteria.

Lo show è diviso in due parti: nella prima Hackett esegue brani che appartengono alla carriera solistica post Genesis; in particolare dall’ultimo disco “At the edge of light” uscito quest’anno e da “Spectral mornigs” per celebrare i quarant’anni dalla sua pubblicazione. Nella seconda viene suonato per intero uno dei dischi più celebrati dei Genesis, “Selling England by the pound” del 1973.

di 27 Galleria fotografica Steve Hackett al Teatro Creberg Bergamo









I brani più recenti hanno un suono meno prog; in particolare “Fallen walls and pedestals” è un pezzo strumentale dall’incedere molto solenne, a tratti hard rock; “Under the eye of the sun” invece è molto più AOR, anche se le armonie vocali ricordano molto quelle degli Yes.

Con i brani da Spectral Morning Hackett ritorna alle atmosfere sognanti dei primi Genesis, lunghe note di chitarra sostenute da un mare infinito di tastiere. Che siano assoli o arpeggi, prog o classica, Hackett resta sempre un maestro dello strumento, tra tapping e sweep picking, tecniche da lui stesso inventate.

Inizia poi la seconda parte, dedicata a Selling England…, che il pubblico aspetta con trepidazione. Da “Dancing with the moonlit knight” a “Aisley of plenty” viene eseguito tutto il disco, così come era stato pubblicato. Grande emozione tra la platea, che canta ogni brano come fosse ad un concerto pop.

I musicisti si dimostrano all’altezza, nessuno escluso. La sessione ritmica sostiene cambi di ritmo molto complessi senza batter ciglio, il cantante è perfetto, difficile distinguere la sua voce da quella originale di Peter Gabriel, il pianista esegue l’assolo di “Firth oh fifth” in maniera magistrale. Una menzione particolare per “Deja vu” un brano scritto da Peter Gabriel durante le registrazioni di Selling England, ma rimasto incompiuto; Hackett, con il permesso dell’autore, lo inserirà nel suo tributo ai Genesis, “Genesis rivisited” del 1996.

Siamo ai titoli di coda, “Dance on Volcano” altro brano dei Genesis da “Trick of the tail” del 1976 e poi il bis con “Los Endos” sempre da “Trick of the tail”. Si chiude, dopo oltre due ore, un concerto veramente bello.

Alla fine il pubblico è tutto in piedi e tributa un caloroso e interminabile applauso al suo eroe.

Foto Stefanino Benni