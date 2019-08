Iva, badanti, elezioni: cosa c’è nel nuovo notiziario Fnp Cisl

Il “maggio caldo” dei pensionati

L’aumento dell’IVA, confermato nel DEF, comporterebbe una contrazione dei consumi delle famiglie stimata da ISTAT allo 0.2% ma che secondo Confcommercio può anche superare lo 0,8% ; la maggior spesa per le famiglie infatti oscillerebbe mediamente tra 600/900 €. In questi giorni arrivano le prime proiezioni sui dati relativi alla Pensione di cittadinanza: Secondo i calcoli dell’INPS, infatti, sembra inevitabile che alla fine resteranno escluse dal sussidio anche molte persone in situazione di grave difficoltà. A meno che nel nucleo familiare non sia presente una persona con disabilità, infatti, è necessario che tutti i componenti abbiano almeno 67 anni.

Un altro aspetto controverso riguarda la casa di proprietà. I pensionati che ne hanno una (e soprattutto a Bergamo sono la quali totalità) non hanno diritto al contributo per l’affitto. Tenendo conto che i pensionati over 70 con pensione minima ricevono una quota aggiuntiva di 136 €, alla fine non hanno la possibilità di ricevere nulla e sono esclusi dalla pensione di cittadinanza.

Badanti e non autosufficienza

Sono quasi 5000 le badanti “regolari” e regolarmente assunte in provincia di Bergamo. Producono un “imponibile” di oltre 56 milioni di euro (secondo una proiezione compiuta sui dati del CAF CISL) e su questi pagano le tasse. Ognuna di esse costa a una famiglia bergamasca tra i 15 e i 18 mila euro all’anno, quota destinata a salire se si vorrà aderire alle “elargizioni” di Regione Lombardia che punta alla creazione di un albo destinato solo alle diplomate ASA o OSS.

All’INPS di Bergamo sono regolarmente registrati poco meno di 11.000 rapporti di lavoro domestico, con lavoratori regolarmente retribuiti, poco meno della metà riferiti a badanti. Al netto dei ricoveri in RSA è naturale ancora pensare che almeno il doppio del regolare sia comunque irregolarmente attivo nelle case bergamasche.

In provincia di Bergamo secondo i dati 2018 raccolti dell’Osservatorio FNP CISL, a fronte di una popolazione di 1.113.170 cittadini, gli over 65 sono 229.850. In questo numero pesa la percentuale dei non autosufficienti, stimata intorno al 21%, che conta poco meno di 50.000 persone; a questi dati si aggiungono i numerosi anziani che vivono da soli o quelli che, per motivi transitori, hanno bisogno di sostegno.

Elezioni a Bergamo: le richieste di FNP

I segretari cittadini di FNP CISL, SPI CGIL e UILP UIL ( Aldo Guarnone, Lorenzo Gaini e Lia Selogni) hanno messo a punto in questi giorni un documento e una “strategia d’azione” per stimolare la campagna elettorale per l’elezione del nuovo primo cittadino di Bergamo.

D’altronde, è il senso dell’operato dei sindacati, la città vede costantemente crescere l’età dei residenti: in un anno gli over 65 sono cresciuti di quasi 200 unità (quelli con più di 75 anni di 143), e tra questi più di 10.000 anziani vivono soli, spesso con una pensione che non supera i 1000 € ( nel 43% dei casi), se non i 750 (37%).

PrimoMaggio2019

Sono state più di 3500 le persone che hanno animato e colorato il corteo di Bergamo, che CGIL CISL UIL hanno tradizionalmente organizzato per il Primo Maggio: partiti dal piazzale della stazione hanno raggiunto Piazza Vittorio Veneto dove si è tenuto il comizio conclusivo, con Onofrio Rota, segretario generale FAI CISL, che ha fatto l’intervento a nome di tutte le sigle.