Non ci sta Juri Imeri. Dopo la polemica scatenata dalla capolista del Pd Laura Rossoni in merito alla pericolosità della variante che da Casirate porta a Treviglio, dove domenica 5 maggio un ragazzino di 16 anni è stato investito in bici ed è ora in gravissime condizioni (leggi QUA), il sindaco di Treviglio rimanda al mittente ogni accusa: “Ormai si fa polemica su ogni cosa – risponde il primo cittadino – e posso anche accettarlo perché questa è la politica. Ma trovo assurdo che si strumentalizzi anche una situazione così: stiamo parlando del dramma di un giovane ragazzo e della sua famiglia. E anche di chi guidava l’auto. Io ora riesco solo a pensare a loro”.

Imeri non si tira comunque indietro: “Ci stiamo occupando di quel tratto di strada nonostante sia di competenza della Provincia – spiega -, stiamo facendo valutazioni e progetti per risolvere ogni tipo di criticità. Purtroppo quello è uno dei tanti sciagurati attraversamenti della Brebemi che ai tempi andavano studiati meglio e che, invece, oggi ci troviamo così, in alcuni casi troppo pericolosi”.

“A tempo debito ci metterò personalmente la faccia, se serve parlerò anche con la famiglia del 16enne investito – continua Imeri -, ma non accetto ora questa polemica assurda e strumentale. Un incidente stradale è spesso figlio della fatalità, non si può sempre dare la colpa al sindaco o al Comune. Piuttosto, chi sta cercando di alzare questo polverone pensi alle persone che stanno soffrendo per quel che è successo domenica: ripeto, io ora penso solo a loro”.