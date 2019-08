“Cultura del lavoro in Europa”, la Cisl di Bergamo impegnata a Matera

“La nostra Europa, la cultura, il lavoro. La cultura del lavoro”. Anche la Cisl di Bergamo è presente all’iniziativa organizzata dalle segreterie nazionali dei Sindacati confederali che si è concluso martedì 7 maggio a Matera.

“È stata una riunione che ha affrontato i temi economici e sociali in una prospettiva Europea – ha detto Francesco Corna, segretario generale della Cisl di Bergamo. Ha palesato l’orizzonte di impegno unitario dei sindacati confederali per rafforzare la partecipazione democratica nei processi Europei, per una politica Europea più sociale, per tutelare meglio il lavoro e le persone, contrastare il Dumping fiscale tra gli stati europei e creare maggiori tutele da inserire nelle politiche economiche extraeuropee”.

“Bergamo – continua Corna -, con un’economia inserita appieno nel contesto economico e sociale Europeo necessita di infrastrutture idonee e una politica che valorizzi la formazione continua anche durante la vita lavorativa, per poter continuare a competere economicamente e per sostenere le politiche sociali. L’occasione di Matera – termina il segretario generale bergamasco –è servita anche per stabilire che continua la mobilitazione unitaria per migliorare le proposte in ambito fiscali e contrattuale nei confronto del governo nazionale”.