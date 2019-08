Ancora non si sa se si sia trattato di una bravata oppure di una trovata letteralmente spietata di qualche agricoltore del posto. Di certo, però, la cornacchia crocifissa in un campo di mais a Pagazzano è piaciuta gran poco agli abitanti della zona.

Il particolare (e terrificante) spaventapasseri è comparso nella mattina di martedì 7 maggio. A notarlo sono stati anche alcuni bambini che, accompagnati dai genitori, stavano raggiungendo le rispettive scuole. In paese non si è parlato d’altro per tutta la mattinata.

Ancora non è chiaro chi sia l'autore del gesto.





La testa ripiegata sul petto, le zampe penzoloni: il grande esemplare di cornacchia – morta – è rimasto appeso su un’asta di legno con due chiodi conficcati nelle ali per diverse ore.

Avvisate le autorità, il proprietario del terreno ha rimosso l’originale spaventapasseri nel tardo pomeriggio.