Censimento incidenti a Treviglio: tra le principali cause lo scarso uso delle frecce

Scarso uso delle frecce di segnalazione in auto e rotatorie non affrontate in modo corretto, ma tra gli indisciplinati si annoverano anche pedoni e ciclisti. Sono questi, in sintesi, gli scenari che emergono analizzando i dati del nuovo progetto che l’associazione Treviglio Urbana ha realizzato in collaborazione con il Comune di Treviglio e la polizia locale.

L’associazione trevigliese, che da tempo collabora con l’amministrazione e gli uffici tecnici nel realizzare una serie di “mappe” dove censire vari aspetti del territorio come posteggi per disabili, dislocazione dei cestini dei rifiuti e quant’altro, questa volta ha realizzato un mappale – utilizzando la tecnologia gratuita che il portale di Google maps mette a disposizione – per creare una sorta di tavola in cui sono riportati gli incidenti rilevati dalla polizia locale – a cui presto se ne aggiungeranno una trentina rilevati da carabinieri e Polstrada – nel triennio 2015 – 2017 e che andrà via via aggiornandosi con i dati degli anni successivi.

Grazie a questo strumento, realizzato in gran parte da Angelo Magni – una delle figure di spicco dell’associazione -, è possibile non solo vedere l’esatta ubicazione degli incidenti avvenuti in passato ma anche avere accesso a una serie di dati quali orari, veicoli o persone coinvolte e via dicendo.





Dando una rapida occhiata a questo “censimento” – messo a disposizione di amministrazione e polizia locale – si evince come in città i sinistri siano concentrati principalmente nelle due circonvallazioni, quella interna e quella esterna. Questo avviene, in particolare, a ridosso delle rotonde da dove passa un grande flusso di veicoli, dove spesso si sono registrati tamponamenti e incidenti figli, a volte, della scarsa disciplina degli automobilisti nell’affrontare le rotative, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo delle frecce di segnalazione, le quali o non vengono utilizzate o vengono usate in modo erroneo.

“Dallo studio si deduce anche una cattiva abitudine degli automobilisti nel non segnalare all’interno delle rotatorie la loro uscita utilizzando in modo corretto le frecce di segnalazione – ha spiegato l’ingegner Alberto Bani, tecnico del comune di Treviglio – si tratta in questo caso di un problema di educazione stradale, che andrebbe approfondito e ripreso”.

Tra i protagonisti in questa speciale lista gli “utenti deboli” come pedoni e ciclisti, che con una percentuale approssimativa tra il 30 e il 40 percento ricoprono un’abbondante fetta del quadro generale.

“Dalle analisi emerge che da parte dell’utenza debole c’è sempre un po’ di distrazione – ha aggiunto Bani – i pedoni, a volte, attraversano senza guardare mentre da parte dei ciclisti c’è spesso il brutto vizio di attraversare senza rallentare”.





“Analizzando i dati si denota che gli incidenti principali sono localizzati nelle due circonvallazioni – ha concluso il tecnico – per quanto riguarda la circonvallazione interna sono già allo studio alcune soluzioni, come ad esempio quella legata al ring, rimane c’è da ragionare sulla circonvallazione esterna, su cui bisogna fare apposite valutazioni e capire se ci sono altri interventi che si possono fare, in particolare sul tratto di viale Vittorio Emanuele e viale Ortigara, ma non solo”.

Dalla mappa di Treviglio Urbana emerge anche un’altro dato, questa volta positivo: gli incidenti di anno in anno mostrano una leggera flessione, sia nell’area del centro che lungo le quattro arterie principali di collegamento alla città: Via Bergamo, Sp11 – all’altezza dell’ospedale -, Sp 472 che porta all’area Pip1 e a Casirate d’Adda e Sp11 in direzione Cassano d’Adda.

“In questi anni l’amministrazione è intervenuta per mettere in sicurezza una serie di criticità legate ai principali collegamenti alla città – ha spiegato l’Assessore alla Qualità della città Basilio Mangano – colonnine dissuasori, dossi rialzati, punti luce, attraversamenti pedonali e la riduzione della velocità consentita: sono una serie di accorgimenti che abbiamo adottato per mettere in sicurezza queste aree che potevano risultare sensibili. I benefici si sono visti, con una riduzione significativa degli incidenti stradali”.

Il progetto presentato da Treviglio Urbana ha, però, un doppio ruolo: se da una parte aiuterà amministrazione e Polizia locale ad avere un quadro generico della situazione permettendo di programmare interventi mirati dall’altra potrà essere la chiave per la partecipazione a un bando di Regione Lombardia inerente la sicurezza stradale che scadrà a luglio. Tramite questo lavoro l’amministrazione potrà tentare di aggiudicarsi il concorso regionale che permetterà di ricavare un contributo pari al 50% e fino a un massimo di 100 mila euro per la realizzazione di progetti per potenziare la sicurezza sulle strade.

“A me sembra davvero un lavoro straordinario – ha affermato Roberto Fabbrucci, portavoce dell’associazione Treviglio Urbana – lo è perchè ha potenzialità di sviluppo enormi”. Dello stesso avviso anche l’assessore alla Qualità della città Basilio Mangano che spiega: “Come amministrazione abbiamo avviato un rapporto di collaborazione tra istituzioni e associazioni: nella fattispecie con Treviglio Urbana. La prima iniziativa è stata quella del “censimento” degli stalli dei disabili ma avevamo detto che non sarebbe di certo stata l’ultima, ma anzi l’inizio di una proficua collaborazione che ha portato, tra le altre cose, a questo nuovo progetto”.

“Devo fare i miei complimenti all’associazione e in particolare ad Angelo Magni per l’importante lavoro svolto – ha sottolineato il Comandante della Polizia Locale di Treviglio Antonio Nocera – ben venga il contributo di associazioni che si impegnano ad aiutare enti e cittadini”. Sullo studio svolto da Treviglio Urbana afferma: “Dai dati emersi si vede come gli incidenti, che sono sparsi su tutto il territorio, sono più frequenti sugli assi stradali con maggiore traffico, come ad esempio sulla circonvallazione esterna. Questo studio ci consente proprio di andare a rilevare questo e di agire quindi di conseguenza. Se analizziamo la statistica, invece, notiamo come c’è un trend discendente per quanto riguarda il numero di incidenti stradali rilevati sul territorio, e questo ci fa ben sperare perché ci fa capire che stiamo lavorando in modo corretto per la sicurezza”.