Angela Schiavi punta al bis “Con Onore”

La sindaca uscente di Onore, Angela Schiavi, si ricandida in vista delle elezioni di domenica 26 maggio e correrà con la sua lista civica “Con Onore”. Il suo avversario è Michele Schiavi, un ragazzo di vent’anni che studia giurisprudenza all’Università degli Studi di Bergamo: la sua lista si chiama “Innanzitutto Onore”.

Angela Schiavi era stata eletta prima cittadina del paese dell’Alta Valle Seriana il 7 giugno del 2009: la sua era l’unica lista in campo e aveva superato il quorum di elezione.

“Ci proponiamo come lista di continuità del consiglio comunale uscente – spiega Angela Schiavi –, forti dell’esperienza maturata e, grazie al gruppo rinnovato, carichi di un nuovo entusiasmo e di spunti di criticità che ci hanno permesso di costruire un programma amministrativo ricco, fortemente impegnativo e impostato sulle linee guida che hanno caratterizzato l’esperienza in via di conclusione”.

I punti più importanti del programma di “Con Onore” riguardano la persona, la famiglia, i giovani e la cultura. Non mancano nemmeno progetti relativi all’ambiente e al territorio, al commercio e al bene comune.

“La famiglia è il fulcro attorno al quale dovrebbero ruotare tutte le attività di un comune; per questo motivo vogliamo che l’attenzione ad essa e alle sue esigenze sia alla base delle nostre scelte, in qualsiasi ambito esse ricadano. Manterremo aperti i servizi attivi, come i servizi sociali d’ambito, il servizio ‘Front desk’ e le convenzioni sovraccomunali. Attiveremo inoltre dei gruppi di cammino proposti da ATS Bergamo e realizzeremo delle brochure di guida ai servizi sociali. Particolare attenzione sarà rivolta alle offerte educative, culturali e sportive: istituiremo così delle giornate civiche di condivisione e sensibilizzazione del territorio e dei viaggi istituzionali al Parlamento Europeo di Bruxelles”.





Nell’ambito culturale il gruppo di Angela Schiavi è intenzionato a mantenere il lavoro attivo nel sistema inter-bibliotecario provinciale arricchendo la disponibilità dei volumi tecnico e scientifici.

“Per quanto riguarda la scuola continueremo e potenzieremo il progetto madrelingua, organizzeremo corsi di formazione con momenti aggregativi e formativi per gli adulti di ogni età e continueremo il progetto gemellaggio con l’attuazione dell’accordo ‘progetto giovani’ (soggiorno scambio)”.





Nel settore dell’ambiente e del territorio verrà riqualificato il patrimonio già esistente, oltre che ai parchi pubblici e le aree verdi extraurbane, si svolgeranno interventi per potenziare la capacità ricettiva del paese, verrà creata una nuova area per sgambamento e addestramento cani e saranno ristrutturati gli edifici di proprietà comunale con finalità sociali. Inoltre verranno pubblicati nuovi bandi per la gestione dell’ex sede sci club e della palazzina “Free Mountain” e nascerà uno spazio di condivisione ambiente lavoro in favore dei giovani.

“Negli ultimi anni si sono impiegate molte risorse umane per la promozione turistica legate a un turismo più itinerante che potesse incrementare il fenomeno stanziale cui siamo abituati. Organizzeremo diversi eventi in aggiunta alle attuali proposte delle associazioni valorizzando Piazza Pozzo e le strutture sportive. Per quanto riguarda l’aspetto del bene comune, invece, miriamo a migliorare la gestione e il controllo della piazzola ecologica del servizio di raccolta, potenzieremo la sicurezza pubblica mediante la posa di nuove telecamere e incrementeremo il ‘progetto luminarie natalizio’ realizzando soggetti tridimensionali”.

Il gruppo guidato dall’attuale sindaca Angela Schiavi, 43enne e architetto, lancia infine una promessa: “Ci impegneremo nel cercare di avvicinare alle attività amministrative tutti i cittadini nella convinzione che un comune è in primis una comunità. La conoscenza e il coinvolgimento alla vita amministrativa permette di capirne le scelte, di educarsi ad un concetto civico spesso molto distante da noi e ci consente di fare proposte costruttive a supporto di coloro che sono chiamati ad essere garanti di ciò che è di tutti.

Lo schieramento della lista civica di Angela Schiavi “Con Onore” è il seguente: Diego Di Matteo (30 anni, operaio), Silvia Bonadei (46 anni, impiegata), Gian Antonio Schiavi (61 anni, pensionato), Selena Colotti (31 anni, educatrice alla cooperativa per tossico dipendenti), Severo Brasi (41 anni, operaio metalmeccanico), Davide Scandella (22 anni, operaio), Nikolas Verzeroli (24 anni, commesso), Alex Tedesco (45 anni, manutentore in un’azienda) e Benedetto Scandella (51 anni, organizzatore di eventi e accompagnatore turistico).