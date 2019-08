Tutti i nomi

A Suisio Pagnoncelli, Ghisleni e Cesaretto in corsa per diventare sindaco

Per le elezioni amministrative di domenica 26 maggio, a Suisio ci sono in corsa per la poltrona da sindaco Paola Pagnoncelli, Clara Ghisleni e Gianna Cesaretto

Più informazioni su elezioni comunali 2019

elezioni comunali 2019 Suisio









Per le elezioni amministrative di domenica 26 maggio, a Suisio ci sono in corsa per la poltrona da sindaco Paola Pagnoncelli, Clara Ghisleni e Gianna Cesaretto. Tutti i nomi SìAmo Suisio

Sindaco: PAOLA PAGNONCELLI

Consiglieri: Bertuetti Edoardo, Bravi Fabio, Bonomi Teresa Sabina, Cimadoro Renato Vincenzo, Colzani Alessandra, Ghisleni Alberto, Locatelli Enrico, Locatelli Gianbattista, Pagnoncelli Claudia, Rota Andrea, Rovelli Giacomo, Zonca Angelo. Suisio Insieme

Sindaco: CLARA GHISLENI

Consiglieri: Arsuffi Francesco, Billeci Rosaria, Capparella Giuseppe, Esposito Maurizio, Ghisleni Cesare Angelo, Izzo Rahamata, Migliorini Patrizia, Pansa Daniele, Previtali Umberto, Rocca Giovanna, Tasca Agata, Vavassori Anna Maria. Suisio Viva

Sindaco: GIANNA CESARETTO

Consiglieri: Cosenza Mattar Kevin, Ferrari Marco Alessandro, Gentile Nicola Luigi, Grimoldi Bruni Mario, Guffanti Marco, Locatelli Nicola, Pasini Alberto, Pirola Milena, Puntorieri Stefania, Salvi Roberta, Teani Raffaello. © Riproduzione riservata