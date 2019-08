Zogno, nei progetti di Carlo Ghisalberti ambulatorio, nidi e case famiglia

Rispetto, onestà e forte senso di responsabilità. Questi i valori sui quali si basa “Cittadini Zogno”, la lista civica che, in una sfida a 3 con Lega e Futuro InComune, il prossimo 26 maggio potrà essere eletta alla guida del paese brembano.

Candidato sindaco è Carlo Ghisalberti, 37 anni, sposato con due figli, impiegato presso una multinazionale elettrotecnica come tecnico di laboratorio. La sua lista, “Cittadini Zogno”, come si evince dal nome, vuole mettere al centro del programma il cittadino, “coinvolgendo il mondo produttivo, educativo, culturale, passando anche dalle realtà dell’associazionismo, fino all’importante presenza della protezione civile e delle forze di pubblica sicurezza”.

Uno degli elementi principali che compone il programma: “un’amministrazione fondata sul principio della trasparenza, che dovrà essere gestita da persone competenti, il cui merito deve poter essere valutato – si legge -. In questo senso, dovranno essere potenziati alcuni aspetti cardine, come la disponibilità del sindaco e degli assessori ad un colloquio maggiore con i cittadini, anche attraverso la presenza in comune anche il sabato mattina. Verrà istituito anche un ufficio relazioni con il pubblico, con persone formate e competenti per dare e proporre soluzioni ai cittadini”.

L’idea di “Cittadini Zogno” è quella di passare da un Welfare State (politiche assistenziali) ad un modello di Welfare Community (politiche sussidiarie, sociali, partecipative), dove trovare spazio per interazioni tra amministrazione e famiglia, associazioni e parrocchie. Per il sociale, è prevista anche la creazione di un poliambulatorio medico di base comunale con possibile apertura h24 con funzione in parte sostitutiva dei Pronto Soccorso. Per quanto riguarda la famiglia, l’impegno è verso la creazione di Nidi Famiglia e Case Famiglia.

Un occhio di riguardo anche per i giovani, istituendo un prestito d’onore per incentivare l’imprenditoria giovanile e per l’accesso universitario, attraverso specifici programmi di micro credito, anche favorendo esperienze di studio all’estero.





Sempre sul fronte lavoro, l’idea di “Cittadini Zogno” è quella di creare sinergie tra le esigenze del territorio e l’insediamento e lo sviluppo delle aziende presenti, anche attraverso la creazione un’economia alternativa, per permettere nuove forme di impresa giovanile, attraverso la valorizzazione del territorio (ville e corti, belvedere, percorsi ciclo-pedonali) e l’organizzazione di eventi culturali (musica, teatro, danza, eventi della tradizione). Uno sviluppo anche delle aziende presenti attraverso il micro-credito per le piccole realtà imprenditoriali, incentivando anche imprese innovative legate alla green economy. In programma è inoltre uno studio di fattibilità per la creazione di un polo artigianale in zona Madonna del Lavello, per una futura area industriale e l’ideazione di una rete turistica vallare (San Pellegrino Experience).

Per quanto riguarda l’ambiente, è previsto un blocco del consumo di territorio e un impulso al recupero del patrimonio edilizio esistente per rinnovarlo con tecnologie innovative. Prevista inoltre la realizzazione di una rete di percorsi ciclabili, mantenendo vivo l’interesse per la futura realizzazione della tranvia.

Nel progetto è anche la riduzione dei plessi scolastici (per una più organica distribuzione delle risorse economiche e una maggior qualità educativa) e l’accorpamento dei servizi con i comuni limitrofi.

Sulla viabilità interna, è prevista la ristrutturazione di piazza Italia, con parcheggio interrato, e il reperimento di fondi per poter realizzare un fattibile progetto riguardante la bretella del monte.

La lista di Cittadini Zogno è composta da Ghisalberti Carlo (37 anni, tecnico di laboratorio), Vitali Bruno (odontoiatra e anestesista), Fustinoni Roberto (diploma di perito chimico e fotografo professionista, attualmente in pensione), Caligiuri Sara (assistente educatrice, blogger e articolista), Pesenti Serena (impiegata nel settore antinfortunistica), Gotti Claudio (dirigente scolastico), Capelli Marisa (infermiera), Leidi Andrea (consulente informatico), Bettinelli Davide (operaio CNC), Cortinovis Marta (impiegata pubblica amministrazione), Gatti Graziella (casalinga attiva nel volontariato).