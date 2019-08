Zogno, Carminati guida una lista di giovani: obiettivo lavoro e lotta alla disoccupazione

La lista civica Zogno InComune, che si era già presentata nella tornata elettorale del 2014, uscendo sconfitta dalla compagine della Lega, chiude il suo capitolo amministrativo e passa il testimone alla nuova Lista Giovani Futuro InComune. Un passaggio nel segno del rinnovamento, ad una lista formata quasi interamente da giovani poco più che ventenni. A partire dal candidato sindaco, Federico Carminati, imprenditore digitale e consulente per l’e-commerce di 20 anni, senza esperienze amministrative alle spalle, ma con la voglia di impegnarsi all’interno della vita pubblica. Un ragazzo socievole, impegnato nel volontariato sia con ragazzi adolescenti che con ragazzi diversamente abili, “che, insieme alla sua lista civica di giovani speranze, vuole prendere in mano il futuro del proprio paese”.

Un futuro che deve passare necessariamente attraverso il lavoro e la lotta alla disoccupazione, attraverso l’istituzione di un assessorato dedicato al lavoro e alle attività produttive e l’insediamento sul territorio di aziende e attività che possano portare nuovi posti di lavoro, anche attraverso i sistemi di digitalizzazione e l’e-commerce o incentivando spazi di coworking e incubatori di impresa per le startup. In programma anche agevolazioni fiscali per iniziative nelle frazioni e nel centro storico, bonus sulle locazioni in aree disagiate anche per ristrutturazioni e incentivi come “no tax area” per esenzione dai tributi comunali, oltre a politiche di semplificazione in favore del mondo dell’edilizia.

Digitale e online sono le parole d’ordine anche per quanto riguarda lo sviluppo del commercio: oltre alla proposta di incentivi fiscali per le nuove aperture commerciali e misure di affitti agevolati per incentivare aperture nel centro storico, in programma è infatti un’integrazione in tutte le attività, presenti e future, del commercio online.

Novità previste anche per l’amministrazione, con l’istituzione della consulta delle frazioni e dei quartieri, la promozione del programma per il bilancio partecipato, costituzione di una commissione tecnica per ideare e sostenere progetti di sviluppo riferendo ai fondi governativi e la sperimentazione e il ricorso al crowdfunding per il finanziamento di progetti di pubblico interesse.





Per quanto riguarda la scuola, l’obiettivo è quello di dialogare con gli enti scolastici per rivedere l’organizzazione dei vari plessi, il superamento delle pluriclassi nella scuola primaria, apertura di un asilo nido e dotare di palestra e mensa le scuole elementari di via Roma. Prevista anche un’apertura delle scuole dopo l’orario scolastico, la diffusione del tempo prolungato e l’attivazione di un servizio di “doposcuola” . Previsti interventi anche per una crescita del senso civico, tra cui l’istituzione del consiglio comunale dei ragazzi, per insegnare e praticare la costituzione e i diritti e i doveri del cittadino.

Sulla mobilità, gli interventi maggiori previsti dal programma riguarderanno il completamento della ciclabile, la riqualificazione della zona della stazione (con ridefinizione della zona prevedendo aree verdi, spazi per bike/car sharing e area di interscambio del trasporto pubblico) e di piazza Italia. È previsto anche uno studio di fattibilità per la realizzazione di un percorso pedonale sulla sponda orografica destra del fiume Brembo, la realizzazione della “bretella” del Monte di Zogno e di un parco fluviale a valle di via Antonio Locatelli, in previsione dello sviluppo del tracciato ciclopedonale dal Ponte Vecchio alla Porta Sud. Mobilità a pedali che riguarderà diverse aree del paese, attraverso la realizzazione del tracciato dal ponte vecchio alle Grotte delle Meraviglie e del collegamento al tratto fino a Villa d’Almè. Importanza verrà data anche allo sviluppo del progetto per la tramvia, mantenendo libero il sedime ferroviario.

Un piano di intervento è previsto anche per il recupero e la ristrutturazione degli edifici esistenti, offrendo anche uno sviluppo lavorativo per le piccole imprese edili locali, all’interno di un piano per il sostegno al risparmio energetico a favore dei privati cittadini.

L’impegno sarà rivolto anche verso l’apertura di un poliambulatorio, incontrando l’ASL e valutando un coinvolgimento diretto del comune.

La lista Giovani Futuro inComune è composta da Carminati Federico (20 anni, imprenditore digitale), Ricco Domizio (42 anni, consulente informatico), Rubis Elena (30 anni, esperta in psicomotricità), Angeretti Giovanni (43 anni, impiegato tecnico), Bolò Pesenti Davide (20 anni, tecnico di escavatori), Ferrari Francesco (26 anni, laureato in scienze politiche), Bonvicino Rebecca (21 anni, studentessa), Mehretab Sara (22 anni, studentessa), Ruch Tommaso (20 anni, studente), Carrara Giacomo (20 anni, studente), Chiesa Lucia (26 anni, educatrice).