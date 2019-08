Workshop divulgativo esperienziale di psicogenealogia alla Scuola LaFonte

Domenica 12 maggio dalle 9.30 alle 17 si terrà un interessante workshop divulgativo/esperienziale sulla psicogenealogia alla sede della Scuola LaFonte in via Buratti, 57 a Bergamo.





Secondo la psicogenealogia, noi non siamo diventati quello che siamo oggi solo attraverso le nostre scelte ed esperienze di vita, ma siamo il frutto di un sistema familiare da cui proveniamo e di cui siamo parte integrante.

Non possiamo quindi prescindere dalla nostra famiglia e dal vissuto dei nostri antenati.

Siamo il frutto di un Albero familiare… meglio ancora di un Albero Psicogenealogico.

Se la nostra vita è connessa alla vita dei nostri avi, tutto ciò che i nostri antenati hanno vissuto, i loro traumi e sofferenze, i loro sogni e aspettative, le loro gioie e i loro progetti di vita, si tramanderanno alle generazioni future e si manifesteranno ai discendenti attraverso ripetizioni, patologie fisiche e psichiche, fallimenti economici o sentimentali, ma anche successi e talenti personali da esprimere.

Secondo la Psicogenealogia i traumi, i segreti, i conflitti vissuti in modo drammatico e senza alcuna elaborazione, condizionano, per trasmissione inconscia la vita dei discendenti che possono diventare portatori di disturbi e malattie come di comportamenti strani e inspiegabili, oppure essere soggetti a incidenti, matrimoni infelici, difficoltà economiche ecc.

La psicogenealogia ci regala una nuova visione dell’albero, utilizzando diversi strumenti di lavoro ci permette di fare pace con la nostra storia, di aiutare chi ci ha preceduto e di ritrovare il piacere di sentirci autentici.

“Spesso sembra che vi sia in una famiglia un karma impersonale che passa dai genitori ai figli”.

(C. G. Jung – Ricordi Sogni, Riflessioni -)

“Ogni individuo è il risultato finale dell’evoluzione della sua famiglia, di ciò che è accaduto a partire dai due rami del suo albero genealogico, da cui egli stesso ha preso origine, tramite una catena di trasmissioni psicologiche”

(Roberto Michele di Luch – L’Anima dei Nomi -)

L’obiettivo della giornata è dare a ciascuno la possibilità di accostarsi alla Psicogenealogia per comprenderne i principi di base. Impareremo a realizzare un albero Psicogenealogico (Genosociogramma), individuando le possibili dinamiche conflittuali per riportare in equilibrio il proprio sistema familiare.

Programma del workshop:

– Cosa è la Psicogenealogia

– I concetti fondamentali della Psicogenealogia secondo le più accreditate figure professionali del nostro secolo

– Le aspettative dei nostri avi

– Archetipo maschile e femminile

– Evoluzione della coppia e della famiglia

– Inconscio collettivo e campi morfici

– Semplici lavori pratico/esperienziali

– Stesura di un albero Psicogenealogico (o Genosociogramma)

Indicazione abbigliamento e attrezzatura:

Abbigliamento comodo, penna e quaderno per appunti.

Il relatore del Workshop divulgativo/esperienziale di psicogenealogia è il signor Curtaz Maurizio.

Frequenta nel 2000 corsi di Bioenergetica condotti da Claudia Rustichelli, insegnante di Rebirthing, nel Novembre 2003 studia le tecniche Craniosacrali con Diego Maggio (metodo Upledger) livelli CST1 e CST2.

Seguendo con grande interesse le discipline orientali frequenta un corso triennale professionale per Operatore Shiatsu diplomandosi nel 2002. Nel 2003 decide di lasciare la propria professione di Responsabile Aziendale nel campo della logistica e di dedicarsi a tempo pieno per lo Shiatsu.

Nel giugno 2003 supera l’esame di ammissione all’albo del Collegio Operatori Shiatsu (C.O.S.) e a gennaio 2004 è ammesso nell’Albo Professionale Operatori Shiatsu (A.P.O.S.). Nel dicembre 2004 frequenta un seminario sulla Medicina Tradizionale Cinese tenuto da Elisabeth Rochat De la Vallèe, insegnante della Scuola Europea di Agopuntura di Parigi. Tra il 2001 e il 2005 frequenta diversi corsi di Tecniche Craniosacrali con Gianni Pizzati della Scuola Shiatsu di Trieste.

Dal 2004 al 2006 è segretario dell’Associazione Nazionale delle Scuole Shiatsu Italiane (A.S.S.I.).

Nel gennaio 2005 inizia lo studio del Martelletto della salute e del Qi Gong frequentando i corsi della dottoressa Ma Xu Zohu, figlia del grande Maestro Ma Li Tang Yang. Segue costantemente corsi di aggiornamento e perfezionamento sullo Shiatsu e la Medicina Tradizionale Cinese.

Dal 2005 collabora con alcune Residenze Sanitarie Assistenziali in qualità di operatore Shiatsu a titolo di volontariato, accumulando 1000 ore di praticantato sulle diverse problematiche senili.

Nel febbraio 2005 fonda la Scuola di Shiatsu LaFonte insieme ai due cari amici e colleghi Mario Tommesani e Renato Calegari.

Dal 2006 frequenta corsi di aggiornamento continuo all’Apos – Associazione Professionale Operatori Shiatsu con i massimi esponenti internazionale nell’ambito dello Shiatsu.

Dal 2009 collabora con il Policlinico di Ponte San Pietro in qualità di operatore Shiatsu nel reparto di Fisioterapia.

Dal 2011 frequenta seminari di formazione con il Maestro Tzvika Calisar incontrando i metodi dei Maestri Namikoshi e Masunaga.

Da Gennaio 2014 è inserito nel registro regionale degli operatori in discipline Bio-Naturali ad indirizzo Shiatsu.

Dal 2014 alla Scuola LaFonte organizza e frequenta seminari master di Shiatsu con i Maestri Michael Rose, Franco Bottalo,Gioacchino Allasia, Enrico Feudo, Maurizio Parini Paola Mantovani ecc.. allo scopo di garantire la qualità della formazione sia per gli allievi e sia per gli insegnanti della Scuola.

Dal 2015 tiene conferenze e seminari sulla crescita personale per educatori e famiglie presso il Consorzio Fa (Famiglie e Accoglienza)

Sempre alla ricerca di approfondimenti nel campo energetico e grazie alla continua esperienza pratica, Conosce la Psicogenealogia ed è subito passione, inizia la sua formazione da aprile 2014 a Torino con Maura Saita Ravizza, stimata professionista nel campo della Psicogenealogia Junghiana e autrice di diversi libri.Ha poi proseguito nello studio e nella ricerca, approfondendo le teorie della Psicobiologia di Claude Sabba, per arrivare alle geniali intuizioni di Antonio Bertoli sulla Psicobiogenealogia.

Studia inoltre la Psicogenealogia e Costellazioni familiari ad approccio immaginale di Selene Calloni Williams.





Contatti

LaFonte

Scuola di Shiatsu e Discipline Bio Naturali

Maurizio Curtaz

cell.327.2374228 – info@lafonteshiatsu.it

www.lafonteshiatsu.it