I lavori per la realizzazione della nuova rotonda di viale Piave a Treviglio sono ufficialmente partiti. Nella mattinata di lunedì 6 maggio gli operai si sono messi all’opera per mettere in sicurezza l’area di cantiere transennando, in particolare, lo sbocco di via Locatelli, che nei quattro mesi necessari alla realizzazione dell’opera rimarrà chiusa al traffico, ad eccezione dei residenti a cui sarà garantito un doppio senso di marcia alternato con ingresso e uscita da viale Oriano.

Una volta aperta la nuova rotativa sarà invertito definitivamente il senso di marcia della via, permettendo agli automobilisti di immettersi direttamente da viale Piave o da via Curletti.

Contenuti i disagi alla circolazione, con alcuni picchi nelle ore di punta che hanno interessato principalmente la vicina via dei Mille, altra strada soggetta a modifiche viabilistiche: il senso unico, infatti, è stato invertito, con possibilità di immettersi da viale Oriano per muoversi cosi in viale Piave.

Per tutto l’arco dei lavori sarà inibito il passaggi dei mezzi pesanti sul tratto viale Merisio, viale Piave e viale Montegrappa, nel tratto fino alla rotonda.

La rotatoria, tanto attesa da molti cittadini, una volta aperta permetterà in parte di risolvere il problema viabilistico che da anni incalza viale Piave negli orari di punta. L’opera si inserirà infatti in un progetto più ampio che comprenderà anche la riqualifica della rotonda dell’area ex Baslini migliorando sensibilmente, stando agli addetti ai lavori, la viabilità dell’area.