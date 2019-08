Storie di formaggi in Ascom Bergamo

Continuano gli appuntamenti con “Historiae Casei”, il ciclo di conferenze sul mondo del formaggio organizzate da Progetto Forme, manifestazione dedicata all’arte casearia italiana organizzata dall’Associazione Promozione del Territorio con il patrocinio e il contributo di Regione Lombardia, Comune, Provincia e Camera di Commercio di Bergamo e in calendario a Bergamo dal 17 al 20 ottobre per la quarta edizione.

Nati da una collaborazione con il master in filosofia del cibo e del vino dell’Università Vita e Salute San Raffaele, diretto dal Professor Massimo Donà, gli incontri rappresentano un’occasione per scoprire storia, cultura e tradizioni di un alimento che accompagna l’umanità da millenni e resta profondamente legato all’identità dei luoghi in cui nasce e viene prodotto: il formaggio.

Il prossimo incontro si terrà mercoledì 8 maggio alle 19 alla sala conferenze di Ascom in via Borgo Palazzo, 137 a Bergamo e sarà intitolato “Di Formaggi e altri Biancori”.

I relatori saranno:

– il professor Massimo Donà, ordinario di filosofia teoretica e direttore del master in filosofia del cibo e del vino all’Università Vita e Salute San Raffaele, musicista jazz;

il legame tra Donà e Forme è storico perché il professore è stato il curatore della mostra “Formae. Bonum pulcrum verum” organizzata per la prima edizione di FORME nel 2015 all’ex-Monastero di Astino, dove aveva allestito un percorso espositivo museale in cui importanti opere d’arte contemporanea e grandi formaggi venivano provocatoriamente accostati

– Daniele Bassi è docente, maestro assaggiatore e consigliere nazionale ONAF

“Di Formaggi e altri Biancori”, è il titolo evocativo e intrigante di questo quarto appuntamento che ci introduce al mistero del bianco, colore che tutto contiene e tutto comprende, creando un curioso abbinamento tra un colore e un sapore, che è anche un antichissimo sapere: il sapere incarnato appunto nel formaggio e nella sua origine, il latte.

La conferenza si annuncia spumeggiante perché accanto alla dissertazione accademica, proporrà un approccio sperimentale, sfruttando l’eclettismo di Donà come filosofo e musicista jazz. Se è vero che il bianco, e il formaggio, tutto contiene, andremo alla ricerca del suo mistero e della sua arcana armonia.

Nella seconda parte dell’intervento, il maestro assaggiatore ONAF Daniele Bassi dialogherà con Massimo Donà in un esperimento polisensoriale dove protagonisti saranno i formaggi in degustazione, un pecorino, un caprino, un formaggio di latte vaccino e uno con latte di bufala: 4 diversi tipi di latte per 4 formaggi.

Il pubblico sarà guidato in un gustoso e sorprendente viaggio di conoscenza attraverso i cinque sensi, descritto dalle parole di Bassi e accompagnato dalle note e dai giri armonici della tromba di Donà.

La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento posti.

Per iscrizioni: info@progettoforme.eu

Per maggiori informazioni su questo e sui prossimi appuntamenti: www.progettoforme.eu