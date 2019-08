Addio Curva Nord. È iniziata lunedì 6 maggio la demolizione dello spicchi di “Comunale” che per decenni ha ospitato i tifosi più caldi dell’Atalanta. L’opera dà il via ai lavori per la ristrutturazione dello stadio di Bergamo, che dovrebbero essere ultimati nel giro di tre anni e che si svolgeranno in estate, tra una stagione e l’altra.

La prima pinzata della ruspa che abbatterà la Nord è stata data dal presidente Antonio Percassi, davanti a circa duemila tifosi che hanno assistito dalla curva opposta, la Sud, a quello che è stato un vero e proprio evento, denominato “Demolition day”.

Il patron nerazzurro si è detto entusiasta dell’avvio di lavori “per poter dare finalmente all’Atalanta e alla città di Bergamo uno stadio che sarà un gioiello”. Alla cerimonia era presente anche il sindaco Giorgio Gori che si è complimentato con la società nerazzurra per il progetto e “per la collaborazione avuta con l’amministrazione”.

Un pizzico di emozione sui volti dei sostenitori atalantini presenti. Tutti almeno una volta si sono seduti su quei gradoni: da lì hanno osservato, sofferto e incitato l’Atalanta.