Remer-Roseto, al via la prevendita dei biglietti per la gara 5 dei playoff

Mercoledì 8 maggio alle 21 al PalaFacchetti di Treviglio è prevista la gara 5 degli ottavi di finale dei playoff di serie A2 Old wild west. Lunedì 6 maggio, indicativamente nel pomeriggio, sarà disponibile la prevendita dei biglietti, contemporaneamente sia per gli abbonati (prelazione, sia per la vendita libera. I biglietti degli abbonati saranno tenuti bloccati per l’acquisto fino a mercoledì pomeriggio messi in vendita libera, se non acquistati, mercoledì alle casse.

L’acquisto di tutti i biglietti sarà possibile, indifferentemente, in sede,on line su MidaTicket(https://www.midaticket.it/eventi/remer-blu-basket-1971-treviglio) e da Jammin cafè in Piazzetta Santagiuliana a Treviglio (termine vendita on line e da Jamming alle ore 16.00 di mercoledì).

La sede effettuerà questi orari:

– Lunedì dalle 17 alle 19.30

– Martedì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.30

– Mercoledì dalle 10 alle 12

– Mercoledì sera le casse apriranno alle 20.

I prezzi rimangono invariati:





Condizioni particolari:

il biglietto è gratis per tutti i bambini fino agli 11 anni che si siederanno in gradinata

gli ingressi in Parterre Gold, Parterre Silver e Tribuna sono numerati

gli over 65 e gli under, dai 12 ai 21 anni, pagheranno il biglietto ridotto

l’ingresso gratuito fino a 5 anni nei settori numerati non dà diritto al posto a sedere.

l’ingresso bambino è per fasce d’età da 6 a 11 anni

si potrà pagare anche tramite bancomat