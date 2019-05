“Qlandia”, i Cornoltis presentano il loro nuovo disco

È uscito “Qlandia”, il nuovo disco dei Cornoltis. Da venerdì 3 maggio il nuovo lavoro discografico della dissacrante band bergamasca è reperibile sia in cd sia in formato digitale su Spotify e iTunes.

Sabato 11 maggio, inoltre, verrà presentato dal palco del Bloom di Mezzago (ingresso a 6 euro): l’appuntamento è alle 22 e la serata sarà aperta dai Black Banana.

Oltre a quattro tracce inedite (“Il bibliotecario”, “Usi e abusi delle torte salate dal XIII sec. d. C. ad oggi”, “Sexcel” e “Se non scopiamo con questa…”), l’album contiene quattro loro successi: “Il mio carrozziere”, “Feci difficili”, “Good sensazioni” e “Gli striscioni degli sposi” pubblicati sinora solo come singoli con relativi videoclip.

I Cornoltis nascono nel 2008 e rappresentano ormai un caso più unico che raro nel panorama rock e punk-rock nazionale. Grazie ad un repertorio denso di ironia e a una sempre intensa attività live, si sono fatti conoscere raccogliendo consensi unanimi.

A due anni di distanza dalla pubblicazione de “La Banalità del pene” (2017),dopo aver collezionato migliaia di viewse dopo il lancio della loro prima serie YouTube “HistoryCornoltis”, annunciano l’uscita di un nuovo capitolo discografico. Ed è uscito il loro nuovo disco, “Qlandia”.

Dopo tanto peregrinare, decidono di sbarcare in un luogo lontano, molto lontano, lontanissimo: in Qlandia appunto, e prenderanno per mano tutti i fan conducendoli in questa terra desolata e immaginifica. Un luogo dove tutti sono stati ma nessuno sa dov’è: il mondo di “Qlandia” è un non-luogo ineffabile.

Per la prima volta dall’inizio della loro carriera i Cornoltis decidono di incidere un disco impiegandoci più di una ventina di minuti e questa volta esagerano mettendoci tra pre-produzione, produzione, arrangiamento, registrazione, distribuzione, commercializzazione, lettera e testamento, quasi un anno.

Tante le tematiche trattate, tutte di straordinaria attualità e pregnanza geopolitica: i brani parlano di software informatici, stipsi, matrimoni, biblioteche, social network, citazioni, vernici per carrozzieri, droghe che non fanno effetto e soprattutto di torte salate.

Per approfondire al meglio tutti questi temi i Cornoltis hanno deciso di allontanarsi ogni tanto dal genere (il punk-rock) che li ha resi famosi in tutto il Lombardo-Veneto, esplorando talvolta altri lidi musicali, pur mantenendo intatta quell’attitudine tanto cara al loro pubblico.

Cornoltis – “Qlandia”

1. Il bibliotecario

2. Usi e abusi delle torte salate dal XIII sec. d. C. ad oggi

3. Gli striscioni degli sposi

4. Feci difficili

5. GoodSensazioni

6. Il mio carrozziere

7. Sexcel

8. Se non scopiamo con questa…

Credits

Label: autoprodotto. Press:IndieBox Music, distr. digitale Artist First / IndieBox Music, distr. fisica Self / IndieBox Music, prodotto da Alessandro Fapanni e dalla band, registrato, mixato e masterizzato agli studi di IndieBox Music Hall.

Per avere ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook dei “Cornoltis” , al loro profilo Instagram o al loro canale YouTube.