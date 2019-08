“MICHKERE”, il primo singolo trap della Hunziker: nel video c’è anche Trussardi

Si intitola “MICHKERE” il primo singolo trap di Michelle Hunziker. Come scrive Rolling Stone, che lo definisce “un signor singolo”, fa parte della promozione del suo programma musicale All together now, in arrivo su Canale 5 e condotto assieme a J-Ax (direttore artistico e produttore musicale del video).

La base di Dj Enzo, storico produttore italiano, e il testo firmato da Pedar, regalano alcuni notevoli highlight. Nel pezzo cita gran parte del palinsesto italiano passato e futuro: Striscia la Notizia, Paperissima Sprint, Alex L’Ariete (eccezionale film del 2000 con Alberto Tomba), L’Isola “della Marcuzzi”, “la botola di Gerry” e “le luci da Barbara D’Urso“, oltre ai suoi momenti “sexy” tra cui il calendario Max e gli slip Roberta.

Migliore punchline del pezzo: “Ma quale Diletta… io vengo prima. Prediletta!”.

Nel video ci sono anche Rovazzi e un pezzo della sua famiglia: Tomaso Trussardi e la figlia Aurora Ramazzotti, nella parte del Grillo Parlante al parco.