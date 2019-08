Che altro dire su questa neve che ha sorpreso maggio e gelato le feste e le cerimonie della prima domenica del mese delle rose? Vediamo se migliora a Bergamo e in provincia con Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

La profonda depressione che ha portato forte maltempo anche sulla nostra Lombardia si allontana velocemente verso sud-est e al suo seguito un debole promontorio di alta pressione porterà un miglioramento del tempo. Sarà tuttavia momentaneo perché probabilmente già da mercoledì assisteremo a un nuovo passaggio perturbato.

Lunedì 6 maggio 2019

Tempo Previsto: cielo tra il nuvoloso e il poco nuvoloso nella prima parte della mattinata con assenza di precipitazioni e con nubi più presenti sull’area sud-orientale della regione. Tendenza ad aperture sempre più ampie in mattinata e tempo buono in giornata. Possibile qualche nube ad evoluzione diurna sulle Prealpi orientali con occasionali rovesci. Sul resto della regione precipitazioni assenti.

Temperature: massime in pianura in deciso aumento e comprese tra 16 e 19°C. Minime in pianura in calo e comprese tra 2 e 6°C.

Venti: in pianura deboli sud-occidentali. In montagna (circa 2000 m): moderati settentrionali.

Martedì 7 maggio 2019

Tempo Previsto: tempo ancora buono con cielo poco nuvoloso ma con nubi in aumento nel corso della giornata. Precipitazioni assenti.

Temperature: massime in pianura in lieve aumento e comprese tra 17 e 20°C. Minime in pianura in aumento e comprese tra 3 e 8°C.

Venti: in pianura deboli sud-occidentali. In montagna (circa 2000 m): da moderati settentrionali a deboli meridionali.

Mercoledì 8 maggio 2019

Tempo Previsto: tempo in peggioramento sin dal mattino con esclusione dell’area più orientale della regione dove potranno esserci inizialmente aperture. Piogge su Alpi e Prealpi, pianure centro-ovest e Appennino in estensione anche all’est durante la giornata. Neve sopra i 1500 metri circa.

Temperature: massime in pianura in calo, soprattutto ad ovest e comprese tra 12 e 18°C con valori crescenti da ovest ad est. Minime in pianura in aumento e comprese tra 6 e 10°C.

Venti: in pianura deboli orientali con qualche rinforzo. In montagna (circa 2000 m): moderati meridionali.