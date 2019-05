La Lega punta su Selina Fedi: “Con la Variante il futuro della nuova Zogno”

A Zogno, in Val Brembana, sono tre le liste pronte a sfidarsi per le amministrative del prossimo 26 maggio. La Lega, che amministra il Comune da 25 anni, presenta come candidato sindaco Selina Fedi, 53 anni, già assessore all’Ambiente e al Verde Pubblico. Un attestato di operatrice d’ufficio, sposata e mamma di un ragazzo di 29 anni, Selina Fedi ha accettato l’incarico dopo la richiesta nata all’interno della giunta comunale e il desiderio di lavorare in continuità con l’amministrazione uscente, per portare a termine i lavori progettati per la comunità e la Valle Brembana.

“Vorrei continuare il mio impegno mantenendo le linee programmatiche degli scorsi anni per un senso di responsabilità che mi accompagna e che i cittadini hanno riposto con la loro fiducia e le loro speranze, confermando negli anni il loro voto verso la Lega”. Un programma redatto “con la solita concretezza, che tenga in considerazione tutte le nostre frazioni, e che continua ad investire nel settore sociale in quanto l’attenzione ai più bisognosi non deve mai venir meno”.

Punto di partenza del programma è l’apertura della Variante, un’opportunità sui cui costruire il futuro di Zogno, a partire da un progetto di programmazione urbanistica e di investimenti per la riqualificazione della ex strada statale 470, con interventi legati a marciapiedi, attraversamenti pedonali e la creazione di spazi per la mobilità dolce. Infrastruttura che sarà punto di partenza anche in ambito occupazionale, attraverso la collaborazione con le aziende. In questo senso, l’impegno si muoverà verso la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, anche attraverso la riqualificazione degli immobili industriali.

Verrà accolta la richiesta di realizzare una strada industriale comunale, che unisca le cinque aree industriali esistenti, partendo dall’area ex Falck ed arrivando presso via Polli e verrà chiesta, come contropartita, la copertura della roggia Traini e la riqualifica dell’attuale campo sportivo di rugby. Altri interventi in programma riguardanti la viabilità sono una rotatoria nella zona di Ambria ed un percorso alternativo in zona Camanghè. La viabilità pedonale vedrà un suo sviluppo anche attraverso un percorso Ambria-Camanghè, mentre in programma è anche il collegamento tra la pista ciclopedonale che inizia dalle piazzale del mercato al tratto che collega Zogno fino a Villa d’Almè.

Con la riqualifica delle aree storiche e favorendo l’insediamento delle attività commerciali, verrà migliorato anche il centro storico, regolamentando anche i parcheggi. Interventi che riguardano indirettamente anche il turismo, indirizzato verso la valorizzazione dei centri storici con le loro tradizioni ed anche di strade mulattiere e sentieri a fini turistici.

Il lavoro è tema centrale anche per quanto riguarda i servizi sociali, che continueranno con il modello del Segretariato Sociale come interlocutore tra assistente sociale e il bisogno stesso.

Attenzione anche nei confronti delle problematiche giovanili e dell’aiuto alle famiglie, anche attraverso il progetto di apertura di un asilo nido e un occhio di riguardo ai giovani, “cittadini protagonisti della città futura”. I plessi scolastici verranno rinnovati seguendo le nuove norme antisismiche, ma verranno anche realizzati un accesso per agevolare l’ingresso degli studenti diversamente abili alle scuole secondarie e una mensa per la scuola primaria. Verrà mantenuto inoltre il plesso scolastico a Stabello.

In una comunità con un’alta percentuale di over 65, l’amministrazione uscente prevede anche la realizzazione di uno spazio anziani e un’attenzione verso anziani indigenti o isolati, anche con proposte economiche di integrazione delle rette. Previste anche azioni in favore di situazioni “border line” e a rischio impoverimento.

Sul fronte cultura, attenzione verrà posta in particolare alla Biblioteca Belotti, dove vengono realizzati progetti in favore di bambini e ragazzi, che sarà oggetto anche di un ammodernamento strutturale. Per favorire le attività dei ragazzi, verranno eseguiti interventi di riqualificazione per potenziare l’impianto di illuminazione del centro sportivo di Camanghè e la realizzazione di alcuni campi da calcio nelle frazioni.

La lista della Lega Salvini Lombardia – Zogno è composta da Selina Fedi (53 anni), Ghisalberti Giuliano (48 anni), Brozzoni Duilio Marino (61 anni, artigiano), Carminati Barbara (46 anni, responsabile segreteria commerciale), D’Angelo Elena (34 anni, impiegata commerciale) Ferrari Roberto (57 anni, operaio) Risi Martina (19 anni, studentessa), Beatrice Volpi (23 anni, vendita prodotti caseari), Vitali Yuri (28 anni, perito meccanico), Chiesa Stefano (38 anni, operaio) Donadoni Corrado (46 anni, impiegato) Pesenti Giampaolo (49 anni, imprenditore nel settore metalmeccanico), Sonzogni Claudio (47 anni, ingegnere).