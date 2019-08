Si è conclusa oggi, con il Premio Pulitzer Jhumpa Lahiri, la 60° edizione della Fiera dei librai Bergamo, la più antica d’Italia.

Un’edizione celebrativa dei sessanta anni di passaggio di testimone tra i librai indipendenti di Bergamo che anche quest’anno si conferma una delle rassegne di settore tra le più importanti a livello nazionale: più di 170mila visitatori (10mila in più rispetto alla precedente edizione) in 16 giorni di manifestazione e oltre 23mila libri venduti (20mila nel 2018), tra i 50mila titoli di romanzi, saggi e volumi per ragazzi offerti ai bergamaschi.

di 14 Galleria fotografica La 60esima Fiera dei librai si chiude con un successo









Un risultato molto positivo quello della Fiera dei librai più antica d’Italia, organizzata da Promozioni Confesercenti, Sindacato Italiano Librai (SIL) e dalle librerie indipendenti aderenti a Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi.

Elena Fontana, Presidente di Confesercenti Bergamo: “Un bilancio molto positivo quello della 60° edizione che nasce dall’entusiasmo dei librai indipendenti e da un programma di qualità.

Siamo orgogliosi di riuscire ogni anno a dar vita ad un evento che, grazie anche al sostegno di tutte le Istituzioni e dei partner, contribuisce sempre più a promuovere la partecipazione dei bergamaschi alla vita culturale della città.”

Antonio Terzi, Cartolibreria Nani e presidente di Li.Ber Associazione Librai Bergamaschi: “Ogni anno al termine della Fiera siamo sempre più riconoscenti ai numerosi bergamaschi che apprezzano la manifestazione. Un successo di pubblico che conferma l’interesse per il libro e la lettura. La fiera dà appuntamento al 2020 ma i librai indipendenti di Bergamo continuano il loro mestiere con professionalità e passione tutto l’anno,nelle librerie del territorio”.

La manifestazione si è svolta come da tradizione nello storico centro piacentiniano di Bergamo, il Sentierone: l’elegante via di passeggio nel cuore della città che si è trasformata in una grande libreria estesa su 1200 mq di spazio espositivo suddiviso in 6 aree tematiche (Narrativa, Editoria locale, Bambini e Ragazzi, Manualistica, Saggistica, Occasioni) interamente dedicate al libro.

In testa alla classifica delle vendite, l’offerta editoriale dedicata ai bambini e ragazzi, che in linea con la precedente edizione ha fatto registrare una richiesta di libri pari al 25% a conferma della tendenza nazionale in cui i libri per ragazzi sono meglio in salute degli altri generi editoriali; al secondo posto la Narrativa con il 22% (26% nel 2018); sul podio anche l’area dedicata alle Occasioni, con i libri scontati alla metà, che registra il 16,5% delle vendite (13% nel 2018); seguono le aree dedicate alla Saggistica con il 14% (13% nel 2018),e l’Editoria Locale con il 13% (12% nel 2018); chiude la classifica la Manualistica con l’11% (10% nel 2018) di richieste.

La classifica dei libri più venduti per area, conferma l’interesse per gli autori del panorama editoriale nazionale, internazionale e locale:

Bambini e Ragazzi

Sei zampe e poco piùdi Geena Forrest (Topipittori)

Zuppa di sasso di AnaisVaugelade (Babalibri)

Fidanzati dell’inverno, l’attraversa specchi vol. 1 di ChristelleDabos (E/O edizioni)

Narrativa

Le parole di Sara di Maurizio de Giovanni (Rizzoli)

La gabbia dorata di Camilla Lackberg (Marsilio)

La ragazza di Marsiglia di Maria Attanasio (Sellerio)

Saggistica

Mente inquieta di Massimo Cacciari (Einaudi)

Il Novecento vol. 2 di Vittorio Sgarbi (La Nave di Teseo)

Da uomo a padre di Alberto Pellai (Mondadori)

Editoria Locale

Vivere è anche questo di Francesca Cerami (Sestante)

Ocio ai piocc di Gisella Laterza (Lubrina)

Guida alla Via Mercatorumdi Silvia Bonomi e Dimitri Salvi (Grafica e Arte)

Manualistica

Magico potere del riordino di Marie Kondo (Vallardi)

Mille citazioni per tutte le occasioni di N. Porro (Kiwi), Giappone

The Passenger di AA.VV. (Iperborea)

Un grande successo di partecipazione confermato anche dalle quasi 12mila persone–più del 50% rispetto al 2018 (7.800 partecipanti) –che hanno seguito con interesse le 117 presentazioni di libri (102 l’anno prima), scrittori, piccoli editori, storie del territorio e dibattiti allo Spazio Incontri, in Sala Lettura, nell’Auditorium di Piazza della Libertà e in Aula Magna dell’Università degli Studi di Bergamo.

Un programma ricco quello della 60° edizione, caratterizzato dalle nuove uscite editoriali e impreziosito dalla partecipazione di 123 autori, tra cui l’incontro finale con il Premio Pulitzer Jhumpa Lahiri, organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo.

Non sono mancate infine le occasioni di divertimento anche per i più piccoli, pubblico particolarmente affezionato alla Fiera, che hanno animato in circa 500 (360 nel 2018) il giocoso “Spazio Bimbi”, un ambiente colorato dove hanno potuto leggere, disegnare, giocare e imparare nei 25 laboratori creativi, esperienziali, musicali e manuali.

La Fiera è online sul sito fieradeilibrai.it, sulla pagina Facebook – Fiera dei Librai, Instagram – fieradeilibraibergamo