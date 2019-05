“Tutti sanno che una cosa è impossibile. Poi arriva uno che non lo sa e la fa”. Einstein? Macché. Gasperini!. È solo una delle trovate più divertenti che stanno circolando in queste ore sui social, dopo l’ennesima vittoria dell’Atalanta: 1-3 alla Lazio, prossima avversaria nella finalissima di Coppa Italia il 15 maggio.

Ad ogni partita l’entusiasmo dei tifosi sale. Comprensibile, vista la posta in palio per i nerazzurri: a un passo dall’ingresso in Champions League e dalla conquista di un trofeo che manca in bacheca dall’ormai lontana annata 1962-63. Un entusiasmo incontenibile, come la gioia delle 4 mila persone arrivate a Zingonia per festeggiare la squadra tra cori, fumogeni e applausi. Ma il termometro dell’entusiasmo raggiunge temperature elevatissime anche sui social, dove i tributi alla Dea ormai non si contano più: dai ‘meme’ ironici con protagonista Papa Francesco a quelli di un Cristiano Ronaldo già stanco della Juve e desideroso di accasarsi all’Atalanta (vedere per credere la nostra gallery).

di 5 Galleria fotografica Atalanta, social e tifosi in delirio









Ma dalle trovate virtuali a quelle del mondo reale il passo è breve. Visto che i complimenti arrivano anche dalle tifoserie avversarie. Basti vedere lo striscione appeso dai tifosi del Genoa allo stadio durante la partita contro la Roma: “Belin come gioca bene l’Atalanta”. Un chiaro riferimento alla buonuscita che Preziosi diede tre anni fa all’allora tecnico Gasperini. Da quel momento – secondo i supporters della squadra ligure – mentre Gasp faceva le fortune dell’Atalanta sono iniziati i guai del Genoa, indaffarato nella lotta salvezza a poche giornate dalla fine del campionato. L’Atalanta, invece, è lì in mezzo ai big della Serie A.