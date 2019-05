Conosciamo i candidati: Moreno Locatelli e il Questionario di Proust

Bergamonews ha deciso di far conoscere i candidati sindaco di alcuni Comuni orobici anche attraverso il noto Questionario di Proust: una serie di domande, uguali per tutti, che li disegnano sotto il profilo personale più che politico. Tocca a Moreno Locatelli, candidato sindaco ad Almenno San Bartolomeo per la lista “Forti Insieme Moreno Locatelli Sindaco”, lista congiunta Lega e civica.

1. Il tratto principale del tuo carattere?

L’ESSERE DISPONIBILE

2.Qual è la qualità che apprezzi in un uomo?

SERIETA’

3. Qual è la qualità che apprezzi in una donna?

INTELLIGENZA

4. Cosa apprezzi di più dei tuoi amici?

ESSERE ONESTI E DISINTERESSATI

5. Il tuo peggior difetto?

NON ESSERE SOLARE AL PRIMO RISVEGLIO

6. Il tuo passatempo preferito?

CUCINARE

7. Cosa sogni per la tua felicità?

IL BENE PER LA MIA FAMIGLIA

8. Quale sarebbe, per te, la più grande disgrazia?

LA PERDITA DEI MIEI CARI

9. Cosa vorresti essere?

UN UCCELLO PER SORVOLARE IL MONDO E OSSERVARE LE BELLEZZE DELLA NATURA

10. In che paese vorresti vivere?

AD ALMENNO SAN BARTOLOMEO, IL MIO PAESE

11. Il tuo colore preferito?

GIALLO PER TUTTA LA VITA

12. Il tuo fiore preferito?

LA STELLA ALPINA

13. Il tuo uccello preferito?

L’AQUILA

14. I tuoi scrittori preferiti?

LEONARDO SCIASCIA, STEPHEN KING

15. I tuoi poeti preferiti?

GIOVANNI PASCOLI E BERTOLD BRECHT

16. Chi sono i tuoi eroi?

NELSON MANDELA E GIOVANNI FALCONE

17. E le tue eroine?

MADRE TERESA DI CALCUTTA E GIOVANNA D’ARCO

18. Il tuo musicista preferito?

ZUCCHERO

19. Il tuo pittore preferito?

LEONARDO DA VINCI

20. Un eroe nella tua vita reale?

CHI OGNI GIORNO FA VOLONTARIATO

21. Una tua eroina nella vita reale?

COME SOPRA AL FEMMINILE

22. Il tuo nome preferito?

MANUELA

23. Cosa detesti?

FALSITA’ E INVIDIA

24. Un personaggio della storia che odi più di tutti?

STALIN

25. L’impresa storica che ammiri di più?

LO SBARCO IN NORMANDIA

26. Un dono che vorresti avere?

ESSERE UN GRANDE ORATORE

27. Come vorresti morire?

SERENAMENTE

28. Come ti senti attualmente?

SODDISFATTO E APPAGATO

29. Di cosa ti senti in colpa?

DI NON AVERE PROSEGUITO GLI STUDI

30. Lascia scritto il tuo motto della vita.

VIVERE LA VITA COME SE FOSSE L’ULTIMO GIORNO