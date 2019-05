Conosciamo i candidati: Alessandro Frigeni e il Questionario di Proust

Bergamonews ha deciso di far conoscere i candidati sindaco di alcuni Comuni orobici anche attraverso il noto Questionario di Proust: una serie di domande, uguali per tutti, che li disegnano sotto il profilo personale più che politico. Tocca ad Alessandro Frigeni, candidato sindaco ad Almenno San Bartolomeo per la lista civica “Rinnovamento nella continuità”.

1. Il tratto principale del tuo carattere?

LA RESILIENZA

2. Qual è la qualità che apprezzi in un uomo?

L’ONESTA’ INTELLETTUALE

3. Qual è la qualità che apprezzi in una donna?

LA DOLCEZZA

4. Cosa apprezzi di più dei tuoi amici?

LA LEALTA’

5. Il tuo peggior difetto?

DIFFICILE DIRE QUALI SIA IL PEGGIORE

6. Il tuo passatempo preferito?

SONO TANTI, IN ASSOLUTO I VIAGGI PER CONOSCERE IL PIANETA E I POPOLI CHE LO ABITANO

7. Cosa sogni per la tua felicità?

PACE E AMORE

8. Quale sarebbe, per te, la più grande disgrazia?

UNA GUERRA FRATRICIDA

9. Cosa vorresti essere?

UN UOMO DI BUONA VOLONTA’

10. In che paese vorresti vivere?

AD ALMENNO SAN BARTOLOMEO, PER MIGLIORARE SEMPRE DI PIU’ IL LIVELLO DI QUALITA’ DELLA VITA DEI CONCITTADINI

11. Il tuo colore preferito?

AZZURRO CHIARO

12. Il tuo fiore preferito?

IL TULIPANO BIANCO

13. Il tuo uccello preferito?

L’AQUILA

14. I tuoi scrittori preferiti?

I NARRATORI CONTEMPORANEI COME Andrea De Carlo

15. I tuoi poeti preferiti?

GLI ERMETICI

16. Chi sono i tuoi eroi?

QUELLI CHE HANNO PROVATO A CAMBIARE IN MEGLIO LA NOSTRA SOCIETA’

17. E le tue eroine?

IDEM

18. Il tuo musicista preferito?

TANTI PERCHE’ AMO MOLTISSIMO LA MUSICA, IN ASSOLUTO FREDDIE MERCURY

19. Il tuo pittore preferito?

IN ASSOLUTO DIREI VAN GOGH

20. Un eroe nella tua vita reale?

MIO PADRE GIUSEPPE

21. Una tua eroina nella vita reale?

MIA MOGLIE ROSSANA

22. Il tuo nome preferito?

ALESSANDRO

23. Cosa detesti?

LA CATTIVERIA GRATUITA

24. Un personaggio della storia che odi più di tutti?

IN ASSOLUTO HITLER

25. L’impresa storica che ammiri di più?

LA DISPERATA RIVOLTA DEGLI EBREI DEL GHETTO DI VARSAVIA DEL 1943

26. Un dono che vorresti avere?

IL CORAGGIO

27. Come vorresti morire?

SERENAMENTE

28. Come ti senti attualmente?

SERENO

29. Di cosa ti senti in colpa?

AL MOMENTO NON HO PARTICOLARI MOTIVI PER ESSERLO

30. Lascia scritto il tuo motto della vita

SE SI CONTRIBUISCE ALLA FELICITA’ DI ALTRE PERSONE, SI TROVA IL VERO SENSO DELLA VITA