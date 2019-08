I Carabinieri della Compagnia di Bergamo, con l’ausilio dei cani antidroga e dei reparti speciali dell’Arma, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio in prossimità dei locali notturni, in particolare nel capoluogo cittadino e nei comuni dell’hinterland, identificando numerose persone e mezzi in transito sia nei centri abitati, sia lungo le principali arterie stradali extraurbane, al fine di contrastare ogni tipo di illiceità e, in particolare, le stragi del sabato sera.

Il servizio straordinario, durato per tutto il weekend e diretto principalmente alla vigilanza delle aree limitrofe ai locali notturni dei comuni di Bergamo, Curno, Ponte San Pietro, Grumello del Monte e Sarnico, si inserisce nell’ambito delle attività pianificate dall’Arma per vigilare sulla sicurezza dei cittadini e controllare i movimenti delle persone sospette sul territorio provinciale.

Foto 2 di 2



In tale ambito, sono state intensificate le verifiche sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale e la vigilanza agli obiettivi sensibili, prestando inoltre particolare attenzione alla prevenzione degli incidenti stradali, contrastando in maniera capillare la guida in stato di ebbrezza e l’eccesso di velocità, fra le cause più comuni dei sinistri stradali.

In totale, sono stati sottoposti a controllo 72 veicoli e circa 100 persone, delle quali 14 con precedenti specifici per reati di tipo predatorio o inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. 16 le contravvenzioni al Codice della Strada, con 6 patenti ritirate, e 7 le persone denunciate in stato di libertà: un 32enne di Bonate Sotto e un 38enne di Chiuduno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; un 40enne e un 35enne di origini boliviane per violenza e resistenza a pubblico ufficiale; un 33enne di Trescore Balneario per sostituzione di persona e false generalità; un 20enne di Grumello del Monte e un 27enne di origine albanese per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Infine, sono stati sanzionati in via amministrativa per la somma complessiva di euro 2.000 circa, i titolari di due esercizi commerciali del centro cittadino: un bar-club di “musica latina”, contravvenzionato per mancanza della formazione professionale, e un bar “kebab” sanzionato per mancanza delle tabelle e dei precursori alcool.