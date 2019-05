Sono stati numerosi i visitatori che hanno partecipato al week-end di porte aperte organizzato dal gruppo Bonaldi per il lancio della nuova T-Cross, il city suv della casa automobilistica tedesca.

In linea con lo slogan “More than one thing”, la concessionaria ha accompagnato la presentazione della nuova arrivata nella T-family, dando l’opportunità di scoprirne tutte le caratteristiche.

Un suv compatto che conquista per il suo design accattivante, ma anche per la sua estrema praticità: il motto sintetizza l’anima del nuovo modello, un veicolo eclettico, flessibile, adatto a ogni esigenza. Per questo alla presentazione, c’era un target molto ampio di clienti: dai ragazzi, alla mamma, al nonno che conserva ancora un animo rock. Con T-Cross l’eccellenza è di serie, grazie ai suoi 4,10 metri di lunghezza riesce ad offrire tutto quello che serve in città.

A sottolineare la versatilità della nuova arrivata è stato Andrea Rossi capo-vendita Volkswagen Bergamo: “È una vettura agile, compatta ma spaziosa, facile da guidare. Completissima già nelle versione Urban, Style e Advanced, l’allestimento si caratterizza per il sistema di rilevamento di stanchezza, il Lane Assist, la frenata automatica di emergenza, il sistema di riconoscimento dei pedoni e infine per ultimo, ma non per importanza la chiamata di emergenza”.

In occasione dell’open week-end, lo showroom Volkswagen si è animato con un’atmosfera colorato e allegra, offrendo la possibilità di effettuare un test-drive per entrare in contatto diretto con il veicolo. Gli ospiti sono stati soddisfatti dalle prestazioni dell’autovettura e dalle esaustive delucidazioni da parte dei consulenti Bonaldi.

Foto e video di Sabrina Cascino