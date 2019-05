Belotti scrive al Questore di Roma: “Serve un treno charter per i tifosi atalantini”

Daniele Belotti, deputato bergamasco della Lega, ha deciso di muoversi in prima persona in vista dell’esodo previsto dei tifosi atalantini a Roma in vista della finale di Coppa Italia del 15 maggio prossimo.

Le richieste del leghista sono tre, molto semplici: “Si chiede che vengano predisposti dei parcheggi di attestazione per le centinaia di mezzi privati in arrivo da Bergamo collegati con bus navette – si legge nella lettera inviata al Questore di Roma Carmine Esposito -; che vengano predisposti dei bus navetta anche per la stazione o il centro città per le migliaia di bergamaschi che dovranno spostarsi dall’Olimpico ai propri alberghi al fine di evitare la zona più rischiosa nei dintorni dello stadio al termine della partita”.

Infine la terza richiesta, quella che forse sta più a cuore dei tanti tifosi bergamaschi che ancora non sanno come raggiungere la capitale: “Si chiede che si solleciti Trenitalia affinché metta a disposizione un treno charter da un migliaio di posti – scrive Belotti -, in analogia con quanto organizzato per la tifoseria fiorentina in occasione della semifinale di Coppa Italia a Bergamo, al fine di poter gestire l’arrivo di questi supporters in modo compatto e non sparso lungo la giornata”.