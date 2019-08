Autoriparatori e ricambi e-commerce: si presenta la convenzione Stahlgruber

Lunedì 13 maggio alle 18.30 all’Auditorium Calegari di via Torretta 12 a Bergamo si terrà un incontro rivolto a tutti gli automotoriparatori, per presentare la nuova convenzione che Confartigianato Imprese Bergamo (tramite l’Area Servizi – categoria automotoriparatori) ha sottoscritto con Stahlgruber, azienda tedesca leader nei ricambi per autoveicoli e specializzata in e-commerce.

Stahlgruber, la cui sede in Italia è a Cinisello Balsamo, ha filiali anche a Trezzano e Civitanova Marche e prossimamente aprirà a Bergamo.

La convenzione è stata sottoscritta dopo un’attenta valutazione del mercato e-commerce dell’autoricambio ed è il frutto di varie considerazioni tra le quali serietà dell’azienda e suo posizionamento nel mercato italiano, ricchezza e varietà dell’offerta dei ricambi, frequenza delle consegne.

L’incontro di presentazione sarà introdotto da Ernesto Belotti, Rappresentante dell’Area Servizi di Confartigianato Imprese Bergamo a cui seguirà la presentazione dei contenuti della convenzione da parte di Jacopo Serafini, sales manager di Stahlgruber.

Tutti gli automotoriparatori sono invitati a partecipare per conoscere i dettagli dell’accordo che potrebbe portare in azienda vantaggi economici e operativi.

Per informazioni: Aree di Mestiere – Giorgio Bianchi (tel. 035.274.317; giorgio.bianchi@artigianibg.com).