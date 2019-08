Per affrontare i mercati esteri, 13 incontri sull’internazionalizzazione delle imprese

Bergamo Sviluppo, in collaborazione con NIBI – Nuovo Istituto di Business Internazionale di Promos Italia, propone anche per il 2019 un nuovo ciclo di incontri di formazione sull’internazionalizzazione d’impresa con l’obiettivo di aiutare gli operatori aziendali ad approcciare con metodo i processi di internazionalizzazione della piccola e media impresa.

“Si tratta di incontri formativi dal taglio pratico, trasversale e business-oriented – afferma Angelo Carrara, presidente di Bergamo Sviluppo – che permetteranno di approfondire sia le dinamiche dei mercati internazionali sia la complessità del sistema economico globale.”

In particolare, nel periodo maggio-dicembre verranno realizzati 13 incontri. Di questi, 10 verteranno su argomenti mirati di business internazionale che permetteranno ai partecipanti di acquisire competenze e strumenti utili ad affrontare le diverse fasi di un progetto di internazionalizzazione. Atri tre saranno invece business focus dedicati ad alcuni Paesi di potenziale interesse per le imprese che forniranno un inquadramento generale del Paese di riferimento, evidenziando le diverse forme di investimento e le opportunità commerciali esistenti.

Le tematiche degli incontri sono state scelte per permettere alle imprese partecipanti di cogliere le opportunità che i processi di internazionalizzazione possono aprire, analizzandone aspetti sempre diversi per raggiungere gli obiettivi aziendali nel modo più efficace.

Questo il programma degli incontri, che si terranno il giovedì dalle 14 alle 18:

Come valutare un investimento internazionale – 23 maggio

Vendita, distribuzione e agenzia: come impostare una corretta strategia di approccio commerciale – 6 giugno

Nuove tendenze e competenze per l’internazionalizzazione: il ruolo dei local export manager – 20 giugno

Fare business in Usa nell’era di Trump – 4 luglio

Le competenze interculturali per l’internazionalizzazione – 19 settembre

Obiettivo estero: come scegliere il mercato – 26 settembre

Fare business negli Emirati Arabi Uniti: focus Expo 2020 – 3 ottobre

Strumenti finanziari e assicurativi a sostegno dell’internazionalizzazione – 10 ottobre

Il mercato asiatico: Cina, Giappone e Corea – 24 ottobre

La vendita dei prodotti dual use in paesi embargati: come tutelarsi – 7 novembre

Commercio elettronico: il contratto di vendita on line, aspetti contrattuali – 21 novembre

Come elaborare un export plan efficace – 28 novembre

Gestione efficace del post evento: come formulare proposte commerciali vincenti – 12 dicembre

Gli incontri, gratuiti, sono finanziati dalla Camera di commercio di Bergamo e aperti a tutte le imprese interessate. È possibile iscriversi su www.bergamosviluppo.it. Per informazioni: Bergamo Sviluppo (Pamela Mologni, tel. 035.3888.027, mologni@bg.camcom.it).

Bergamo, 3 maggio 2019