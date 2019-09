Verdello, venditore abusivo con 270 mazzi di mimose: cinquemila euro di multa

Vendeva mimose a tre euro al mazzo, ma senza le necessarie autorizzazioni di legge. Per questo motivo un 25enne di origine campana nella mattinata di venerdì 8 marzo è stato sanzionato per una lunga serie di illeciti amministrativi con una maxi multa da cinquemila dagli agenti della polizia di Verdello.

Il giovane aveva posizionato il suo carrello, con un bel cartello per farsi notare dai mezzi in transito, lungo la strada statale 42, all’altezza del distributore Eni. I fiori, 270 mazzi in totale, sono stati sequestrati.

Il venditore abusivo è stato pizzicato nel corso di una serie di controlli delle polizie locali che hanno interessato i comuni di Verdello, Spirano, Pognano, Treviolo e Lallio, scattati proprio nel giorno della festa della donna. L’obiettivo è quello di tutelare i commercianti regolari. Per disincentivare il mercato nero, gli agenti ricordano che è meglio acquistare da fioristi e attività legalmente riconosciute.