Unibg, arriva la navetta tra Bergamo e il campus di Ingegneria a Dalmine

Grazie alla collaborazione tra L’Università degli studi di Bergamo e il Comune di Bergano, da lunedì 11 marzo a venerdì 12 aprile 2019 sarà possibile utilizzare il bus navetta in via sperimentale che collegherà le sedi universitarie.

La proposta è partita dai Living Lab degli ultimi mesi, prevede l’attivazione di un autobus navetta che per cinque settimane collegherà direttamente la Stazione Ferroviaria di Bergamo con la sede di Caniana e con via Marconi in Dalmine, sede di Ingegneria.

Sono previste dieci corse di andata e dieci di ritorno attraverso il seguente percorso:

Bergamo FS – attuale fermata del 5 (pensilina 1 dell’autostazione)

Caniana – attuali fermate del 5 in via dei Caniana presso l’Università

Parcheggio Bricoman – presso la coppia di fermate esistenti (di fronte al supermercato MD)

Dalmine – Via Marconi/Antenna – attuale fermata del 5

L’indicazione riportata sul display dell’autobus sarà: “5/diretto UniBg – Caniana/Dalmine”

È consentito l’accesso gratuito con il tesserino universitario/Enjoy Card.