Treviolo, quattro panchine per dire No alla violenza sulle donne

In occasione della Festa della Donna, il Comune di Treviolo ha voluto onorare il genere femminile con un’idea significativa. Nei vari parchi delle frazioni, infatti, negli scorsi giorni sono state installate 4 panchine rosse per dire no alla violenza e alla discriminazione sulle donne.

Domenica 10 marzo è prevista una camminata con ritrovo alle 9 alla Biblioteca Comunale e a seguire un aperitivo in compagnia.

“Auguri a tutte le donne – scrive in un post il sindaco Pasquale Gandolfi -. Buon 8 marzo!. Ci si vede in biblioteca alle 19.30 e domenica alle 9 per la camminata della donna. Svelo un segreto: alla camminata possono partecipare anche maschietti. Perché stare accanto alla vostra donna potrebbe valere più che regalarle una mimosa”.